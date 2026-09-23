Mine Tugay'dan Yaşına Laf Eden Takipçisine İğneleyici Kapak!

Kızıl saçları, başarılı oyunculuk kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Mine Tugay yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı. Medcezir, Paramparça, Zalim İstanbul ve Yalı Çapkını gibi Türk televizyonlarının unutulmaz yapımlarında rol alan güzel oyuncu bu kez oyunculuğuyla değil, sosyal medyada karşılaştığı bir yoruma verdiği zekice yanıtla dikkat çekti.

Yoga Videosuna Gelen Yaş Yorumu Sessiz Kalmadı

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ve fit görüntüsünü borçlu olduğu sporu hayatının merkezine koyan Mine Tugay evinde yaptığı yoga anlarını takipçileriyle paylaştı. Siyah spor kıyafetleriyle yoga matının üzerinde vücudunun esnekliğini gözler önüne seren hareketler yapan ünlü oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Ancak her paylaşımında olduğu gibi bu kez de bazı takipçilerinin hedefi olmaktan kurtulamadı. Videoyu izleyen bir sosyal medya kullanıcısının Tugay'ın yaşını hedef alarak "Belli bir yaştan sonra bu videolar başlıyor garip" yorumunda bulunması dikkat çekti.

"Sizin İçin Bir Mahsuru Yoksa Devam Edeceğim"

Takipçisinin bu yaş göndermesine sessiz kalmayan Mine Tugay yoganın hayatına yeni girmiş geçici bir heves olmadığını hatırlatarak oldukça iğneleyici ve net bir yanıt verdi. Yoganın yıllardır hayatında olduğunu vurgulayan başarılı oyuncu takipçisine şu sözlerle seslendi:

"Yoga hayatımda çok senelerdir var hatta yoga hocasıyım. Sizin için bir mahsuru yoksa daha çok yıl yogaya devam edeceğim."

Mine Tugay'ın "Sizin için bir mahsuru yoksa" diyerek verdiği bu kapak niteliğindeki cevap, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Hayranları oyuncunun bu kendinden emin ve esprili duruşuna destek mesajları yağdırırken, Tugay bir kez daha kalıplara sığmayan tarzını gözler önüne serdi.