Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan Cephesinde Şok Ayrılık: "Devam Etmiyoruz!"

Evlilik teklifi aldıktan sonra ayrılıp barışan Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan çiftinden kötü haber geldi. Katıldığı davette konuşan oyuncu ayrılığı doğruladı.

Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan Cephesinde Şok Ayrılık:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-09-2026 13:41

Ekranların sevilen ve duru güzelliğiyle dikkat çeken genç oyuncularından Rabia Soytürk özel hayatıyla yeniden magazin gündeminin merkezine yerleşti. Uzun süredir mimar sevgilisi Samet Vuruşan ile aşk yaşayan ve hatta aldığı evlilik teklifinin ardından nikah masasına oturması beklenen ünlü oyuncudan üzücü haber geldi. Birkaç kez ayrılıp barışan çift ilişkilerini toparlayamayarak bir kez daha yollarını ayırdı.

Evlilik Hazırlığı Yapıyorlardı

Romantik birliktelikleriyle magazin kulislerinde sıkça adından söz ettiren ve sevgilisinden aldığı evlilik teklifinin ardından evlilik hazırlıklarına başlayan Rabia Soytürk'ün bu mutluluğu ne yazık ki kısa sürdü. Çift arasındaki sürekli ayrılıp barışma döngüsü geçtiğimiz haftalarda tatlıya bağlanmış gibi görünmüş hatta güzel oyuncu sevgilisiyle çektirdiği romantik bir kareyi takipçilerinin beğenisine sunarak "Benim canım" notunu düşmüştü. Aşıkların bu neşeli paylaşımları hayranları tarafından evlilik sinyali olarak yorumlanmıştı.

Devam Etmiyoruz Sözleriyle Ayrılığı Duyurdu

Ancak evlilik yolunda ilerleyen ilişkide beklenen mutlu son bir kez daha gerçekleşmedi. Dün katıldığı şık bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rabia Soytürk özel hayatına dair merak edilen gerçeği net bir dille açıkladı. İlişkisinin akıbeti hakkında yöneltilen sorular karşısında sessiz kalmayan ünlü oyuncu "Devam etmiyoruz" diyerek Samet Vuruşan ile yollarını tamamen ayırdıklarını doğruladı. İlişkilerini kesin olarak noktalayan ikilinin bu hamlesi magazin dünyasında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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