Ünlü oyuncu ağzından kaçırdı: 'Yalı Çapkını final yapıyor'

Yalı Çapkını dizisinde Asuman karakterini canlandıran ve geçtiğimiz sezon projeden ayrılan Öznur Serçeler, magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Serçeler, diziden ayrılmasına rağmen hala ekip arkadaşlarıyla görüştüğünü ve Yalı Çapkını'nın kendisi için özel bir yeri olduğunu dile getirdi. Ancak asıl dikkat çeken açıklaması, dizinin finaliyle ilgili oldu.

Serçeler, "Yalı Çapkını benim için belli bir aşamayı tamamlamıştı. Proje zaten bu sezon galiba final yapacak. Dördüncü sezonu olmayacak diye biliyorum ama belki değişebilir," sözleriyle dizinin üçüncü sezon sonunda final yapabileceğini açıkladı.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Serçeler’in bu açıklaması ise dizinin hayranlarını şimdiden final beklentisi içine soktu. Ancak yapımcılar tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmadı.