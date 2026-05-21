Ünlü İsimlerin Evlerinden Çıkan Maddeler Dikkat Çekti!

İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı bir uyuşturucu soruşturması magazin dünyasında adeta bir deprem etkisi yarattı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasal işlemler kapsamında kamuoyunun yakından tanıdığı popüler simalar hakkında radikal kararlar alındı. İncelenen dijital veriler ve ulaşılan somut ihbarlar doğrultusunda ünlü figürlerin yasaklı maddelerle teması olduğuna dair kuvvetli şüpheler oluştu. Güvenlik güçleri savcılık talimatı ile sabahın ilk ışıklarında harekete geçerek sanat dünyasını derinden sarsan o büyük operasyon için düğmeye bastı.

Lüks Semtlerde Eş Zamanlı Jandarma Takibi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah 07.00 itibarıyla önceden belirlenen stratejik noktalara eş zamanlı baskınlar düzenledi. Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar gibi göz önünde olan lüks ilçelerdeki 24 farklı mülkün yanı sıra Muğla’da yer alan 1 adreste de arama yapıldı. Toplamda 25 şüpheliyi hedef alan bu dev operasyonda şu ana kadar 14 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Gözaltındaki isimlerin arasında ünlü şarkıcı Mabel Matiz, genç oyuncu Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Aslıhan Turanlı ve Özgür Deniz Cellat gibi televizyon ve müzik dünyasının popüler yüzleri bulunuyor.

Baskın Yapılan Adreslerde Ele Geçenler Şoke Etti

Jandarma ekiplerinin lüks konutlarda gerçekleştirdiği detaylı aramalar soruşturmanın ciddiyetini gözler önüne serdi. Gazeteci Burak Doğan’ın kamuoyuna aktardığı bilgilere göre ünlülerin ikametgahlarından çıkan suç unsurları şaşkınlık yarattı. Operasyonda gözaltına alınan Aycan Yağcı’nın evinde esrar kalıntıları tespit edilirken "Ünlülerin doktoru" unvanıyla tanınan Mehmet Rahşan’ın ev ve iş yeri adresinde ise adeta küçük bir uyuşturucu deposu ortaya çıkarıldı. Dr. Rahşan’ın mülklerinden extacy haplar likit esrar barındıran elektronik sigaralar, kenevir katkılı şekerlemeler, metamfetamin, hassas terazi ve çok sayıda kilitli boş poşet toplandı.

Rapçi Blok3 Cephesinden Jet Hızıyla Adres İtirazı

Soruşturmanın en çok dikkat çeken gelişmelerinden biri de "Blok3" sahne adıyla geniş bir kitleye ulaşan rapçi Hakan Aydın’ın durumuydu. Genç müzisyenin evinde tüketime hazır esrar maddesi bulunduğu iddiası basına yansır yansımaza avukatından sert bir savunma açıklaması geldi. Müvekkilinin adının bu olayda haksız bir şekilde geçirildiğini belirten yasal temsilci jandarma ekiplerinin arama yaptığı adresin Hakan Aydın ile hiçbir hukuki bağı olmadığını ileri sürdü. Söz konusu yabancı konutta ele geçen hiçbir materyalin müvekkiline ait olmadığını vurgulayan avukat adli sürecin takipçisi olacaklarını kararlılıkla ifade etti. Kelepçelenen ünlülerin ifade işlemleri jandarma merkezinde sürüyor.