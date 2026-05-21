Cem Hakko Ve Nazlı Kayaaslan'ın Bebek Kaçamağı Şaşırttı

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko özel hayatındaki mutlu birlikteliği ile magazin basınının ilgisini çekmeye devam ediyor. Başarılı iş insanı yoğun çalışma temposuna kısa bir ara vererek sevgilisi Nazlı Kayaaslan ile birlikte kendisini İstanbul'un eşsiz güzelliğine bıraktı. Cemiyet hayatının gözde çifti Boğaz'ın en keyifli semtlerinden biri Bebek'te baş başa zaman geçirmeyi tercih etti. İkilinin romantik anları ve birbirlerine olan sevgi dolu bakışları o esnada semtte bulunan magazin muhabirlerinin gözünden kaçmadı.

Gözlerden Uzak Romantik Bir Öğleden Sonra

Cem Hakko ve zarif sevgilisi Nazlı Kayaaslan gün ortasında Bebek sahilinde kısa bir yürüyüş yaptıktan sonra bölgenin popüler ve sakin mekanlarından birine geçiş yaptı. Deniz kenarındaki masalarında baş başa oturan sevgililer derin bir sohbete daldı. İlişkilerini her zaman seviyeli ve gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren ikilinin bu içten ve romantik halleri çevredekiler tarafından da büyük bir hayranlıkla izlendi.

Flaşlar Patlayınca Gülümseyen Yüzler

Mekanda baş başa kahve içip sohbet eden çift bir anda karşılarında basın mensuplarını buldu. Birçok ünlü ismin aksine kameraları karşılarında görünce neşelerini hiç bozmayan sevgililer objektiflere samimi bir şekilde gülümsedi. Cem Hakko hayatındaki bu huzurlu dönemin yansıması olan neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Yanındaki sevgilisi Nazlı Kayaaslan’ın şıklığı ve sakin duruşu da fotoğraf karelerine estetik bir hava kattı. Çiftin bu doğal ve rahat tavırları basın mensupları tarafından takdirle karşılandı.

Muhabirlere Centilmen Selam

İş dünyasındaki centilmenliği ve vizyoner kişiliği ile bilinen Cem Hakko magazin çalışanlarına karşı olan kibar tutumunu Bebek’te de bozmadı. Kendilerini görüntüleyen muhabirlerin işine saygı gösteren ünlü iş insanı sohbetini kısa bir süreliğine keserek basın mensuplarına seslendi. Muhabirlere el sallayan ve "Kolay gelsin" dileklerini ileten Hakko bu ince davranışının ardından sevgilisi Nazlı Kayaaslan ile olan romantik sohbetine kaldığı yerden devam etti. Çift güzel İstanbul havasının tadını sonuna kadar çıkararak mekandan ayrıldı.