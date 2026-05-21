Ankara'da Rahatsızlanan Haluk Levent'ten Müjdeli Haber Geldi

Ahbap Derneği ile binlerce insana umut olan Haluk Levent ani bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun konser maratonu ve yardım faaliyetleri sebebiyle bir süredir oldukça yoğun bir tempo içinde olan ünlü müzisyen Ankara ziyareti sırasında aniden fenalaştı. Başkentte acil müdahale altına alınan Levent’in durumunu öğrenen sevenleri büyük bir endişeyle hastane kapısına akın etti. Ünlü sanatçının ani rahatsızlığı magazin ve gazete manşetlerine ilk sıradan giriş yaparken tedavi süreci yakından takip ediliyor.

Konser Sonrası Acil Müdahale

Sanatçı Eskişehir’deki Kültür Yolu Festivali kapsamında dün akşam muhteşem bir konser verdi. Buradaki programının sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile gerçekleştirilecek önemli bir toplantı için Ankara’ya doğru yola çıktı. Başkente ulaştığı anlarda aniden rahatsızlandı. Yakın çevresi tarafından hemen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne ulaştırılan Haluk Levent Genel Cerrahi Servisi’nde hızlıca müsabaka altına alındı. yapılan detaylı tetkikler sonucunda usta sanatçının mide kanaması geçirdiği tespit edildi ve ilk müdahalenin ardından önlem amaçlı yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

Menajerinden Ve Ahbap Derneği'nden İlk Açıklamalar

Korkutan haberin yayılmasının ardından gözler Haluk Levent’in yakın ekibine ve kurucusu olduğu Ahbap Derneği’ne çevrildi. İlk resmi bilgilendirme ünlü sanatçının menajerinden geldi. Başarılı şarkıcının sağlık durumunun şu an itibarıyla stabil olduğunu belirten menajeri endişe edilecek bir durumun olmadığını ve tedavi sürecinin tamamen doktor kontrolünde ilerlediğini ifade etti. Ahbap Derneği de resmi hesaplarından bir duyuru yayınladı. Dernek yönetimi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bostancı’nın süreçle ilgili gerekli tüm tıbbi açıklamaları eksiksiz yaptığını ve gelişmeleri anlık bildireceklerini aktardı.

Müjdeli Haber Geldi: Taburcu Olacağı Gün Netleşti

Hastaneden gelen son raporlar Levent’in hayranlarına derin bir nefes aldırdı. Doktorların yoğun çabası sonucunda ünlü sanatçının mide kanamasının tamamen durdurulduğu öğrenildi. Başarılı bir endoskopi operasyonu geçiren ve tedavisine normal odada devam edilen usta müzisyenin genel durumunun gayet iyi olduğu belirtildi. Tıbbi kontrolleri olumlu seyreden Haluk Levent’in önümüzdeki Cumartesi gününe kadar taburcu olması bekleniyor. Kısa süre sonra eski sağlığına kavuşacak olan usta sanatçı hem sahnelere hem yardım faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.