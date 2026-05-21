Müge Anlı’da Ağızları Açık Bırakan Diyalog!

Müge Anlı ile Tatlı Sert çarpıcı bir konuyla gündeme damgasını vurdu. Faili meçhul olayları aydınlatması ve kayıpları bulması ile tanınan ünlü sunucu Müge Anlı sıra dışı bir iddia karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Programa katılan bir konuğun maaşlar üzerine yaptığı açıklama stüdyodakileri ve ekran başındaki milyonlarca izleyiciyi adeta şoke etti. Hafta içi her gün izleyicisini ekrana kilitleyen başarılı televizyoncu uzun yayın hayatı boyunca belki de ilk kez böyle bir bütçe tartışmasının tam ortasında kaldı.

"Devlet Hastanesindeki Temizlik Görevlisi 150 Bin TL Alıyor"

Stüdyoda soğuk rüzgarlar esmesine yol açan olay canlı yayına katılan bir konuğun kamu personellerinin kazançlarına dair verdiği bir örnekle başladı. Konuk bir devlet hastanesinde temizlik personeli olarak görev yapan bir çalışanın aylık net maaşının tam 150 bin TL olduğunu ileri sürdü. Günümüz ekonomik şartlarında oldukça yüksek olan bu meblağ stüdyodaki seyirciler arasında bir anda fısıldaşmalara neden oldu. Rakamın büyüklüğü ve iddianın netliği karşısında programın deneyimli sunucusu Müge Anlı da bu iddiaya karşı kayıtsız kalamadı.

Müge Anlı: "Hemşireler Ve Doktorlar O Kadar Almıyordur"

Duyduğu astronomik rakam karşısında şaşkınlığını gizlemekte zorlanan Müge Anlı kamuda görev yapan sağlık personellerinin durumuna dikkat çekti. Ünlü sunucu hastanelerde gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan yıllarca eğitim almış uzman hekimlerin ve hemşirelerin bile bu seviyede bir gelir elde edemediğini vurguladı. "Hemşireler ve doktorlar o kadar almıyordur." diyerek şaşkınlığını ifade eden Anlı hastane hiyerarşisindeki ve maaş politikasındaki bu olası dengesizliğe şüpheyle yaklaştı. Ünlü televizyoncunun bu anlık ve samimi tepkisi ekran başındakilerin hislerine de tercüman oldu.

Sosyal Medya Bu Gelir Tartışmasıyla Çalkalanıyor

Canlı yayında yaşanan bu kısa ama sarsıcı diyalog televizyon makasından hemen sonra dijital dünyaya taşındı. İnternet kullanıcıları ve magazin sayfaları söz konusu maaş iddiasını içeren video kesitini kısa sürede en çok paylaşılanlar listesine soktu. Sosyal medya platformlarında binlerce yorum alan bu iddia kamuda çalışan farklı meslek grupları arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bir kısım kullanıcı bu rakamın tamamen asılsız bir abartı olduğunu savunurken diğer bir kısım ise ek ödemeler ve mesailerle bu tarz gelirlerin mümkün olup olmadığını sorgulamaya başladı.