Karizmatik Oyuncunun En Güzel Rolü!

Burak Çelik kariyerindeki başarılarının yanına hayatının en anlamlı mutluluğunu ekledi. Rol aldığı projelerdeki performansı ve düzgün fiziği ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan yakışıklı oyuncu şu sıralar ilk kez baba olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyor. Sosyal medya platformlarını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Çelik minik oğlu Kaan Aslan ile çekilen yepyeni bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni alan bu paylaşım magazin dünyasında günün en tatlı haberi oldu.

Karadağ'daki Masalsı Düğünden Bebek Müjdesine

Yakışıklı oyuncunun özel hayatındaki bu mutlu gidişat aslında geçtiğimiz yıllarda atılan büyük bir adımla başladı. "Kuruluş Osman", "Senden Daha Güzel" ve "Hudutsuz Sevda" gibi reyting rekorları kıran iddialı televizyon dizilerinde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan Burak Çelik uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Ece Bayrak ile hayatını birleştirmişti. Çift 26 Aralık 2024 tarihinde Karadağ’da gerçekleşen romantik bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. Evlilik haberini hayranlarına Instagram hesabı üzerinden "Mutlu son" notuyla duyuran ünlü aktör bu düğünün hemen ardından takipçilerine ikinci bir büyük sürpriz daha yaparak yakın zamanda baba olacağının müjdesini vermişti.

Model Köklerinden Başarılı Oyunculuk Kariyerine

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Burak Çelik aslında sektöre podyumlardan geçiş yaptı. Türkiye'nin en prestijli modellik modellik organizasyonlarından biri olan Best Model yarışmasında kazandığı birincilik derecesiyle adını duyuran ünlü isim bu başarısının ardından yönünü oyunculuğa çevirdi. Kısa sürede yapımcıların dikkatini çekmeyi başaran yıldız isim hem karizması hem sergilediği oyunculuk yeteneğiyle aranan başrol oyuncularından biri haline geldi. Şimdilerde ise iş temposunun dışında kalan tüm zamanını ailesine ve bebeğine ayırmayı tercih ediyor.

Takipçilerden Ortak Yorum: "Babasının Kopyası!"

Ünlü oyuncunun oğlu Kaan Aslan ile paylaştığı son kare sosyal medya kullanıcıları tarafından adeta yorum yağmuruna tutuldu. Baba ve oğulun iç ısıtan samimi halleri ekran başındakileri duygulandırdı. Fotoğrafa gelen binlerce mesajda en çok dikkat çeken detay ise minik Kaan Aslan'ın babasına olan inanılmaz benzerliği oldu. Burak Çelik’in hayranları bebeğin bakışlarını ve yüz hatlarını ünlü oyuncuya benzeterek "Aynı babası", "Babasının kopyası" şeklinde çok sayıda yorumda bulundu. Genç çiftin bu huzurlu aile tablosu takipçilerinden tam not aldı.