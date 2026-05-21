Dedikodular Yalandı, Mutlu Son Gerçek Oldu!

Başakşehir forması giyen milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım hayatının en özel ve heyecanlı günlerini yaşıyor. Saha içindeki hırslı yapısı ve performansıyla dikkat çeken genç sporcu bu kez özel hayatındaki harika bir gelişmeyle magazin manşetlerine taşındı. Geçtiğimiz yıl hayatını birleştirdiği Portekizli güzel model Oriana Correia Gomis ile mutlu bir evlilik sürdüren Yıldırım ilk kez anne ve baba olma duygusunu tadacak. Genç çiftin bu mutlu haberi hem spor hem magazin dünyasında büyük bir sevinç dalgası yarattı.

Sosyal Medyada Ortak Sürpriz: "En Büyük Hayalim"

Ünlü çift günlerdir sakladıkları bu güzel haberi hayranlarına duyurmak için sosyal medya hesaplarını seçti. Instagram üzerinden ortaklaşa bir gönderi yayınlayan ikili bebek beklediklerini resmen ilan etti. Bir dönem Galatasaray'da top koşturan ünlü Fransız golcü Bafétimbi Gomis'in akrabası olan Oriana Correia Gomis mutluluğunu bebeğinin ultrason fotoğrafı ile taçlandırdı. Güzel model bu özel kareyi "En büyük hayalim" şeklindeki duygusal bir notla takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce tebrik mesajı alan Portekizli modelin hamilelik haberi geniş bir kitleyi heyecanlandırdı.

"İnsanın Kurduğu En Güzel Takım, Ailesidir"

Henüz 23 yaşında olan genç futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım da baba olacağını öğrendiği andan itibaren yaşadığı büyük mutluluğu kelimelere döktü. Yeşil sahaların başarılı ismi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aile kavramının önemine vurgu yaptı. Yıldırım, hayranlarını duygulandıran mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bazen en büyük mutluluklar, en sessiz zamanlarda gelir. Ve insanın kurduğu en güzel takım, ailesidir." Bu sözler futbolseverler ve magazin takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Kriz İddialarına Bebekli Yanıt

Çiftin bu müjdeli haberi geçmişte haklarında çıkan olumsuz iddiaları da tamamen rafa kaldırdı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz nisan ayında Bertuğ Özgür Yıldırım sosyal medya profilindeki nikah fotoğraflarını aniden kaldırarak kafaları karıştırmıştı. Bu hamle magazin kulislerinde "Evlilikte kriz mi var, boşanıyorlar mı?" sorularının yüksek sesle sorulmasına yol açmıştı. Ancak genç futbolcu bu dedikoduların hemen ardından eşiyle bir pozunu Ebru Gündeş’in popüler şarkısı eşliğinde paylaşarak yalanlamıştı. Çift evliliklerindeki bu kısa süreli fırtınayı geride bıraktı ve şimdi bebek heyecanıyla yepyeni bir döneme yelken açtı.