Acılı Abla Ela Altınay'dan Kardeşine Son Sesleniş

Sanat dünyası geçtiğimiz aylarda henüz yolun çok başında olan gencecik bir yeteneğin ani kaybı ile derin bir yasa boğulmuştu. Yaşadığı talihsiz kaza sonrasında uzun bir yaşam mücadelesi veren genç oyuncu İbrahim Yıldız henüz 27 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Bu acı kaybın ardından geçen süreye rağmen,Yıldız’ın ailesinin ve sevenlerinin yüreğindeki kor ateş hiç sönmedi. Kardeşinin vefatı ile adeta dünyası yıkılan abla Ela Altınay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımla herkesi derinden etkiledi.

Aylarca Süren Yaşam Mücadelesi Hastanede Noktalandı

Genç yaşta aramızdan ayrılan İbrahim Yıldız İstanbul'da meydana gelen şiddetli bir fırtına esnasında devrilen büyük bir ağacın altında kalarak ağır yaralanmıştı. Hemen hastaneye kaldırılan ve tam 6 ay boyunca yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren talihsiz oyuncu maalesef doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. 27 Şubat tarihinde Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden gelen ölüm haberi başta ailesi olmak üzere tüm magazin dünyasını gözyaşlarına boğdu. Genç yaşta gelen bu zamansız ölüm sanat camiasında büyük bir üzüntü dalgası yarattı.

Dostları Ve Ailesi Son Yolculuğunda Yalnız Bırakmadı

Genç oyuncunun vefatının ertesi günü düzenlenen cenaze töreni gözyaşlarının sel olduğu anlara sahne oldu. İbrahim Yıldız'ın cenazesinde ailesinin yanı sıra televizyon dünyasından yakın dostları da saf tuttu. Popüler oyuncular Alina Boz, Miray Akay ve Berk Ali Çatal gibi isimler genç meslektaşlarını bu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Ayakta durmakta zorlanan aile üyelerini teselli etmeye çalışan sanatçı dostları tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Genç oyuncunun naaşı kılınan cenaze namazının ardından Soğanlık Mezarlığı'na defnedildi.

"Her Şeyden Önce Ve Sonra Sen"

Kardeşinin yokluğuna alışmakta büyük güçlük çeken abla Ela Altınay sık sık kardeşinin kabrini ziyaret ediyor. Soğanlık Mezarlığı'ndaki mezar başında çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan acılı abla gönderinin altına duygu yüklü notlar düştü. Kardeşine olan sonsuz sevgisini ve dinmeyen özlemini kelimelere döken Altınay "Her şeyden önce ve sonra sen.. Her gün biraz nefes.. Sen mutlulukta, sen hüzünde, sen yağmurda" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada çok sayıda yorum ve taziye mesajı aldı.