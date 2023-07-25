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Ünlü isimlerin 24 saat kalan paylaşımlar için aldığı ücret dudak uçuklattı

Türkiye'nin yıldız isimlerinden kimi paylaşımlarına astronomik rakamlar talep ederken, kimi paylaşımlara fiyat vermeyerek gelen teklifleri reddediyor.

Ünlü isimlerin 24 saat kalan paylaşımlar için aldığı ücret dudak uçuklattı
Yayın Tarihi : 2023-07-25 10:08

Magazin dünyasının birbirinden ünlü isimleri, sosyal medya üzerinden işbirliği yaptıkları markaların sık sık reklamını yapıyor. Söz konusu isimlerin paylaştıkları reklam başına kazandıkları ücretler, duyanları şoke etti.


Yaptıkları barter anlaşmaların yanı sıra aldıkları ücret karşılığında sosyal medyalarından paylaşım yapan isimlerden bir kaçı ise şöyle:

- Hande Erçel, 600 Bin TL
- Serenay Sarıkaya, 500 Bin TL
- Burcu Esmersoy, 150 Bin TL
- Çağla Şıkel, 150 Bin TL
- Meryem Üzerli, 20 Bin Dolar (539 Bin TL)
- Burak Özçivit, 100 Bin Dolar (2.7 Milyon TL)
- Dilan Çiçek Deniz, 450 Bin TL
- Serkan Çayoğlu, 400 Bin TL
- Fahriye Evcen, 500 Bin TL

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