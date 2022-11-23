Ünlü isimlerden Düzce depremi paylaşımı!

DEMET AKALIN

Bayağı 6.0 gibi hissettik zaten...

AJDA PEKKAN

Geçmiş olsun Düzce...

NAZLI SUNAL

Feci sallandık. Travmalar geri döndü. İnsan çabucak unutuyor. Umarım herkes iyidir. Hepimize geçmiş olsun.

BUSE TERİM BAHÇEKAPILI

Acayip bir deprem oldu, çok feci salladı. Umarım herkes iyidir.

SERA TOKDEMİR

Ben çok sallandım. Öyle ki deprem çantasıyla ayrıldım evden. Umarım herkes iyidir.

SEMA ŞİMŞEK

'Niye sabahın köründe uyandım?' diye düşünürken... İnsan yavrusundan ayrı kalınca hissediyormuş. Yaşayan herkese çok geçmiş olsun.

YASEMİN SAKALLIOĞLU

Hepimize çok geçmiş olsun. Bilirim; benim gibi kaygı bozukluğu olanları uyku tutmaz şimdi. Allah beterinden korusun hepimizi inşallah.

CEYDA DÜVENCİ

Uzun zaman sonra yine deprem sarsıntısı iye uyanmak... Kalbim sakinleşemedi ve maalesef hala yeterince hazır olmadığımı gördüm yine... Dondum, kaldım öylece korkudan... Geçmiş olsun hepimize. Umarım kötü haber almayız. 6 şiddetinde bir deprem atlattık sanırım.

SEDA ERDİM

Sağlam deprem oldu. Sallantıdan dolayı uykumdan uyandım. Herkes iyidir umarım.

İREM DERİCİ

Bayağı sallandık. Çok geçmiş olsun herkese. Umarım hasar yoktur. Kalbim duruyordu, yemin ederim.

BENGÜ

Herkese geçmiş olsun. Tek başınayken yine korkuyordum da içeride çocuklar uyurken çok daha zordu. Umarım son olur... Ne zor bir haftaydı; Allah hepimizi korusun...

CEYDA ATEŞ

Çok geçmiş olsun. Umarım can kaybı yoktur...