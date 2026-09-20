İdo Tatlıses Ve İkizlerden Eğlenceli Pazar! Yasemin Şefkatli Paylaştı!

Yasemin Şefkatli pazar gününü evde ailesiyle geçirdi. Sosyal medyada sık sık günlük hayatından kareler paylaşan Şefkatli bu kez eşi İdo Tatlıses ve ikiz çocuklarının eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaştı.

Evde spor yapmaya çalışan İdo Tatlıses’in çocuklarıyla birlikte geçirdiği keyifli anlar Şefkatli’nin kamerasına yansıdı. Ünlü isim bu tatlı görüntüleri “Pazar sporu” notuyla yayınlayınca, paylaşım kısa sürede ilgi gördü.

İkizlerle Evde Neşeli Dakikalar

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli 2021 yılında düzenlenen görkemli bir törenle evlenmişti. Çiftin mutluluğu 2024 yılında dünyaya gelen ikiz oğullarıyla daha da büyüdü.

Sinan Emir ve İbrahim Ayel adını verdikleri oğullarıyla sık sık keyifli anlarını paylaşan çift aile hayatlarıyla da sosyal medyada ilgi görüyor. Bu kez başrolde ise baba İdo ve ikizler vardı.

İdo Tatlıses’in “Pazar Sporu” Mesaisi

Yasemin Şefkatli’nin paylaşımındaki en dikkat çekici anlar İdo Tatlıses’in çocuklarıyla birlikte evde spor yapmaya çalıştığı görüntüler oldu.

Ancak bu klasik bir spor seansı olmaktan biraz uzak. Çocuklarıyla ilgilenirken eğlenceli anlar yaşayan İdo’nun halleri ailece geçirilen keyifli bir pazar gününü gözler önüne serdi.

Şefkatli de bu anları kaçırmayarak takipçileriyle paylaşmayı tercih etti. “Pazar sporu” notu da görüntülere oldukça yakıştı.

Takipçilerden Beğeni Yağdı

Aile hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmeyen çift sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman takipçilerinin karşısına çıkıyor. Özellikle ikizleriyle olan doğal ve samimi görüntüler büyük ilgi görüyor.

Yasemin Şefkatli’nin son paylaşımı da kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. İdo Tatlıses’in çocuklarıyla yakından ilgilendiği neşeli anlar takipçilerin yüzünü güldürdü. Ailenin evdeki bu eğlenceli pazar günü sosyal medyanın da dikkatinden kaçmadı.