Ata Demirer Aşkını İlan Etti! O Sözler Gündem Oldu

Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer bu kez esprileriyle değil özel hayatından yaptığı romantik bir paylaşımla gündeme geldi. Demirer, sevgilisi Dilara Alemdar’ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir mesajla kutladı.

Birlikte çekildikleri bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan ünlü komedyen sevgilisine duyduğu hisleri birkaç kelimeyle dile getirdi. Paylaşım kısa sürede dikkat çekerken Demirer’in romantik mesajı da magazin gündeminin konuşulan detaylarından biri oldu.

“Doğum Günün Kutlu Olsun Sevdiğim Kadın”

Ata Demirer Dilara Alemdar’ın doğum günü için Instagram hesabının hikâye bölümünde birlikte çekildikleri bir fotoğrafa yer verdi. Karede çiftin önünde üzerinde mumlar bulunan bir doğum günü pastası da dikkat çekti.

Demirer fotoğrafın üzerine ise “Doğum günün kutlu olsun sevdiğim kadın” notunu düştü. Kısa ama oldukça romantik olan bu mesaj ünlü komedyenin sevgilisine verdiği değeri de gözler önüne serdi.

Aşkını Sosyal Medyadan Gösterdi

Özel hayatını zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme getiren Ata Demirer bu kez sevgilisinin doğum gününü es geçmedi. Çiftin birlikte verdiği poz ve Demirer’in samimi mesajı kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti.

Özellikle “sevdiğim kadın” ifadesi sosyal medyada öne çıkan detaylardan biri oldu. Ünlü ismin bu romantik paylaşımı hayranlarından da çeşitli yorumlar aldı.

Ata Demirer Son Dönemde Gündemde

Ata Demirer son dönemde sadece özel hayatıyla değil verdiği kilolarla da sık sık konuşuluyor. Ünlü komedyen ve oyuncu kariyerindeki çalışmalarının yanı sıra özel hayatıyla da magazin dünyasının radarında.

Bu kez ise gündemin merkezinde sevgilisi Dilara Alemdar’ın doğum günü vardı. Demirer’in yaptığı paylaşım çiftin birlikte verdiği samimi bir pozla birleşince ortaya romantik bir doğum günü kutlaması çıktı.

Kısacası Ata Demirer sevgilisinin yeni yaşını sosyal medyada birkaç kelimeyle ama oldukça romantik bir şekilde kutladı. “Sevdiğim kadın” sözleri ise paylaşımın en çok dikkat çeken kısmı oldu.