Ünlü İsimler Galada Buluştu: Ben Sana İnanıyorum İzleyiciyle Buluşuyor

Mahsun Karaca'nın başrolünde yer aldığı Ben Sana İnanıyorum filminin Kanyon'daki galası ünlüler akınına uğradı. Film bugün sinemalarda vizyona girdi.

Ünlü İsimler Galada Buluştu: Ben Sana İnanıyorum İzleyiciyle Buluşuyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-11-2026 13:45

MGX Film ve Safe Medya yapımcılığında, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği, başrolünde Mahsun Karaca’nın yer aldığı ‘Ben Sana İnanıyorum’ filminin galası, 12 Kasım Perşembe akşamı Paribu Cineverse Kanyon’da gerçekleşti. 13 Kasım Cuma günü (Bugün) sinemalarda izleyiciyle buluşacak filmin gala gecesinde oyuncular ve davetliler bir araya geldi.

Yıldız İsimler Galada Buluştu

Sosyal medyada ‘Röportaj Adam’ adıyla hazırladığı mizahi içeriklerle geniş kitleler tarafından tanınan ve ardından sinema projeleriyle kariyerini sürdüren Mahsun Karaca, bu kez ‘Ben Sana İnanıyorum’ filminde avukat Mahsun karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Ben Sana İnanıyorum’un ilk kez izleyicilerle buluştuğu galasında Karaca, yönetmen Ömer Faruk Sorak ve filmin ekibiyle birlikte davetlilerle buluştu. Geceye sinema ve televizyon dünyasından İrem Helvacıoğlu, Açelya Akkoyunlu, Bora Cengiz, Derya Pınar Ak, Cem Cücenoğlu, Asena Tuğal, Yusuf Güney gibi ünlü isimler de katılarak oyuncuları yalnız bırakmadı. Film boyunca salonda kahkahalar eksik olmazken gösterimin sonunda izleyicilerin alkışları eşliğinde sahneye çıkan ekip, tebrikleri kabul ederek bu özel gecenin heyecanını davetlilerle paylaştı.

Avukat Mahsun’un Başını Belaya Sokan Komik Olaylar

Komedi ile suç dünyasını bir araya getiren ‘Ben Sana İnanıyorum’, genç avukat Mahsun’un kendisini hiç beklemediği olayların içinde bulmasını konu alıyor. İşlerini büyütmek için internete reklam veren Mahsun’un yolu, yeraltı dünyasının renkli isimlerinden Mümin’le kesişiyor. Mümin’in ev hapsinin ardından Mahsun’un başına kalmasıyla işler iyice karışıyor. Bir yandan Mümin’den kurtulmaya, diğer yandan tehlikeye giren kariyerini kurtarmaya çalışan Mahsun, kendisini birbirinden absürd olayların ortasında buluyor.

Senaryosunu Cihan Talay ve Beste Bilir’in kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Mahsun Karaca’nın yanı sıra Mahir İpek, Levent Ülgen, Mine Kılıç, Gürhan Altundaşar, Gülhan Tekin, Murat Öner ve Şiva Behrouzfar yer alıyor.

‘Ben Sana İnanıyorum’ bugün sinemalarda!

Haberin Galerisi : Ben Sana İnanıyorum Filminin Galası Gerçekleşti

1Ben Sana İnanıyorum Filminin Galası GerçekleştiMGX Film ve Safe Medya yapımcılığıyla sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan, yönetmen koltuğunda başarılı isim Ömer Faruk Sorak'ın oturduğu ve başrolünü Mahsun Karaca’nın üstlendiği ‘Ben Sana İnanıyorum’ filminin galası 12 Kasım Perşembe akşamı Paribu Cineverse Kanyon'da görkemli bir katılımla gerçekleşti. Sosyal medyada Röportaj Adam olarak tanınan ve mizahi projeleriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Mahsun Karaca'nın avukat Mahsun karakterine hayat verdiği film 13 Kasım Cuma itibarıyla sinemalarda izleyiciyle buluştu.

2Ben Sana İnanıyorum Filminin Galası GerçekleştiFilmin ilk kez seyirci karşısına çıktığı özel gala gecesine sinema ve televizyon dünyasından çok sayıda ünlü isim akın etti. Yönetmen Ömer Faruk Sorak ve başrol oyuncusu Mahsun Karaca'nın yanı sıra tüm ekibin tam kadro katıldığı gecede İrem Helvacıoğlu, Açelya Akkoyunlu, Bora Cengiz, Derya Pınar Ak, Cem Cücenoğlu, Asena Tuğal ve Yusuf Güney gibi tanınmış simalar da meslektaşlarını yalnız bırakmadı.

3Ben Sana İnanıyorum Filminin Galası GerçekleştiGösterim boyunca salonda kahkahaların bir an olsun eksik olmadığı öğrenilirken, film sonrasında izleyicilerin ayağa kalkarak ekibi uzun süre alkışlaması dikkat çekti. Heyecanlarını davetlilerle paylaşan oyuncular, gösterim sonunda tebrikleri kabul etti.

4Ben Sana İnanıyorum Filminin Galası Gerçekleşti

5Ben Sana İnanıyorum Filminin Galası Gerçekleşti

6Ben Sana İnanıyorum Filminin Galası Gerçekleşti

7Ben Sana İnanıyorum Filminin Galası Gerçekleşti

8Ben Sana İnanıyorum Filminin Galası Gerçekleşti

9Ben Sana İnanıyorum Filminin Galası Gerçekleşti

10Ben Sana İnanıyorum Filminin Galası Gerçekleşti

11Ben Sana İnanıyorum Filminin Galası Gerçekleşti

12Ben Sana İnanıyorum Filminin Galası Gerçekleşti

13Ben Sana İnanıyorum Filminin Galası Gerçekleşti

14Ben Sana İnanıyorum Filminin Galası Gerçekleşti

15Ben Sana İnanıyorum Filminin Galası Gerçekleşti

16Ben Sana İnanıyorum Filminin Galası Gerçekleşti

17Ben Sana İnanıyorum Filminin Galası Gerçekleşti

18Ben Sana İnanıyorum Filminin Galası Gerçekleşti

19Ben Sana İnanıyorum Filminin Galası Gerçekleşti

20Ben Sana İnanıyorum Filminin Galası Gerçekleşti

21Ben Sana İnanıyorum Filminin Galası Gerçekleşti

22Ben Sana İnanıyorum Filminin Galası Gerçekleşti

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