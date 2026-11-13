Evlilikte 4 Yılı Devirdiler! Aslı Enver'den Eşi Berkin Gökbudak'a İlan-ı Aşk

Televizyon ve sinema dünyasının en sevilen isimlerinden Aslı Enver iş insanı Berkin Gökbudak ile sürdürdüğü mutlu evliliğiyle magazin gündeminde örnek gösterilmeye devam ediyor. 2022 yılında sürpriz bir kararla hayatlarını birleştiren ünlü çift evliliklerinin 4. yıl dönümünü kutladı. Gözlerden uzak ve huzurlu aile yaşantılarıyla dikkat çeken ikiliden Aslı Enver bu özel günü sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla taçlandırdı.

Evliliklerinin 4. Yıl Dönümünde Seni Seviyorum Notu

2022 yılındaki nikahlarının ardından kısa süre sonra iki aylık hamile olduğu ortaya çıkan ve o dönem anlaşma sağladığı dizi projesinden annelik heyecanı nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Aslı Enver kariyerine kısa bir mola vererek tüm odağını ailesine çevirmişti. Mutlu beraberliklerinde dördüncü yılı geride bırakan güzel oyuncu eşi Berkin Gökbudak ile birlikte çekilen samimi ve romantik karelerini Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Enver paylaştığı karelere sade ama duygu yüklü "Seni seviyorum" notunu düşerek eşine olan aşkını bir kez daha ilan etti.

Kızları Elay İle Mutlulukları Taçlandı

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti evliliklerinin ilk meyvesini 4 Temmuz 2023 tarihinde kucaklarına almıştı. Dünyaya gelen kızlarına Elay adını veren çift o dönemde de sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. İlk kez anne olmanın tarif edilemez sevincini yaşayan ünlü oyuncu kızının doğumunun ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Benim güzel ailem... 4 Temmuz 2023... Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle... Hoş geldin Eloş'um..."

Bugün 4. evlilik yıl dönümlerini kutlayan çiftin bu romantik karesine kısa süre içinde sanat camiasındaki yakın dostlarından ve binlerce hayranından tebrik ve mutluluk mesajları yağdı.