Mehmet Günsür'den Çarpıcı Açıklamalar: "Aynı Karakteri Canlandırmak Büyük Bir Şans"

20 Kasım’da vizyona girecek ‘Aşk Tesadüfleri Sever 3’ün başrol oyuncusu Mehmet Günsür, 16 yıl sonra yeniden hayat verdiği Özgür karakterini ve aynı rolle kamera karşısına geçmenin heyecanını anlattı. İlk filmin başarısının getirdiği sorumluluğu paylaşan Günsür, tesadüflere bakışını ve eşiyle tanışmasına vesile olan ilginç karşılaşmayı da anlattı.

"16 Sene Sonra Aynı Karakteri Canlandırmak Büyük Bir Şans"

Yıllar sonra Özgür karakterine dönmenin kendisi için çok özel olduğunu belirten Mehmet Günsür, “16 sene sonra aynı karakteri yeniden canlandırmak bir oyuncu için çok büyük bir şans, her oyuncuya nasip olmaz. İlk filmde yarattığımız karakterin bu 16 yıl içinde neler yaşadığını düşünmek çok keyifliydi. Her insan değişir, Özgür de değişti tabii ki. Ama Özgür’ün nasıl değiştiğine karar vermek, bununla ilgili seçimler yapmak benim için çok heyecanlıydı” dedi.

İlk filmin başarısının önemli bir sorumluluk getirdiğini de vurgulayan Günsür, “16 sene önceki karaktere karşı bir sorumluluğunuz var, o karakteri tanıyan seyirciye karşı bir sorumluluğunuz var, hikayenin kendisine karşı bir sorumluluğunuz var. Ama bu güzel bir sorumluluk” sözleriyle duygularını dile getirdi.

"Hayatım Tesadüf Dediğimiz Sihirli Anlarla Dolu"

Hayatındaki karşılaşmaların bir nedeni olduğuna inandığını söyleyen Günsür, “Ben tesadüf diye bir şeye inanmıyorum, her şeyin bir nedeni olduğunu düşünüyorum. Benim hayatım hep tesadüf dediğimiz sihirli anlarla dolu oldu. Aslında hepimizin hayatı böyle. Bunlara anlam yükleyenler de tabii ki biziz” dedi.

Özgür ve Mavi'nin Hikayesi 20 Kasım'da Vizyonda

Böcek Film ve Benesta ortak yapımı olan ‘Aşk Tesadüfleri Sever 3’, Mehmet Günsür ve Devrim Özkan’ı başrollerde buluşturuyor. Ömer Faruk Sorak’ın genel yönetmenliğini, İpek Sorak’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Funda Dündar’ın kaleme aldığı film, Özgür ve Mavi’nin hikâyesi üzerinden aşkı ve hayatın beklenmedik karşılaşmalarını anlatıyor.