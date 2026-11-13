Levent'teki Evi Yüzünden Mahkemelik Oldu: Oğuzhan Koç'un Yeni Kirası Dudak Uçuklattı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç İstanbul Levent'te ikamet ettiği evinin kirası nedeniyle ev sahibiyle mahkemelik oldu. Uzun süredir aynı dairede yaşayan ve aylık 85 bin lira kira ödeyen ünlü ismin ev sahibi piyasa koşullarını gerekçe göstererek kira bedelinin 350 bin liraya çıkarılmasını talep etti. Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması üzerine yargıya taşınan davada mahkeme kararını açıklarken çıkan astronomik rakam magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Ev Sahibi 350 Bin Lira İstedi Konu Yargıya Taşındı

2019 yılından bu yana Beşiktaş Levent Mahallesi'ndeki bir dairede yaşayan Oğuzhan Koç 2024 yılında ev sahibinin artış talebiyle karşı karşıya kaldı. O dönem 85 bin lira kira ödeyen ünlü şarkıcının ev sahibi Güneş B. kira bedelinin 350 bin liraya yükseltilmesini talep etti.

İstenen yüksek artışı kabul etmeyen ve ev sahibiyle uzlaşma sağlayamayan Koç konuyu yargıya taşırken ev sahibi İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak kira tespit davası açtı. Mahkemeye sunduğu savunmasında düzenli olarak yasal artışları yaptığını belirten ünlü şarkıcı dairede kendi bütçesinden önemli tadilatlar gerçekleştirdiğini ve talep edilen rakamın hakkaniyetli olmadığını savundu. Ev sahibi tarafı ise Koç'un eski kiracı statüsünde olması nedeniyle çevredeki emsallerine kıyasla çok düşük bir bedel ödediğini öne sürdü.

Bilirkişi Raporu Sonrası Yeni Kira 324 Bin Lira Oldu

Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda dairenin güncel piyasa kira bedelinin 360 bin lira olduğu hesaplandı. Mahkeme bu tutara yüzde 10 oranında hakkaniyet indirimi uygulayarak yeni aylık kira bedelini 324 bin lira olarak karara bağladı.

Bu karar doğrultusunda Oğuzhan Koç'un 85 bin lira olan aylık kirası tek kalemde 239 bin lira artmış oldu. Çıkan karar karşısında şok yaşayan ünlü şarkıcı avukatı aracılığıyla karara itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıdı.