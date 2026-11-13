Simge Adanalı Hayranlarıyla Buluştu: Malum ve Yankı İle Coşturdular

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Adana Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Simge Merkez Park'ta hayranlarına müzik dolu bir akşam yaşattı.

Simge Adanalı Hayranlarıyla Buluştu: Malum ve Yankı İle Coşturdular
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-11-2026 14:06

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Adana Kültür Yolu Festivali'nin 6. akşamında sahne alan Simge Merkez Park'ta Adanalı hayranlarıyla buluştu. Sanatçı hareketli şarkıları ve sevilen romantik parçalarından oluşan repertuvarıyla dinleyicilere müzik ve eğlence dolu bir akşam yaşattı.

Simge, Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında Merkez Park'ta sahne aldı. Hit şarkılarının yanı sıra duygusal yorumlarıyla da geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı sevilen eserlerini Adanalılar için seslendirdi. 

Malum ve Yankı Gibi Hit Parçalarını Adanalılar İçin Seslendirdi

Sanatçı, “Malum” ve “Yankı” gibi sevilen şarkılarının da bulunduğu repertuvarıyla dinleyicilerinin karşısına çıktı. Hareketli parçalarıyla konserin temposunu yükselten sanatçı, romantik şarkılarıyla da müzikseverlere farklı duyguların bir arada yaşandığı bir akşam sundu.

Festival 15 Kasım'a Dek Devam Ediyor

Adana Kültür Yolu Festivali, Merkez Park'ta düzenlenen konserlerde 15 Kasım’a dek birbirinden özel sanatçıları ağırlamaya devam edecek.

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