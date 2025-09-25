Ünlü İsimden Olay İtiraf! Uzak Şehir'in Senaristini Aramış: “Bunları Öpüştür”

Sinan Engin, Aslıhan Doğan Turan’ın programında Uzak Şehir dizisi hakkında yaptığı itirafla gündem oldu. “Bunları öpüştür” sözleri olay yarattı.

Ünlü İsimden Olay İtiraf! Uzak Şehir'in Senaristini Aramış: "Bunları Öpüştür"
Yayın Tarihi : 25-09-2025 11:31

Sinan Engin, yorumları ve samimi açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen bir isim. Bu kez ünlü futbol yorumcusu, Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın 343 Digital’de yayınlanan “Beş Çayı” programına konuk oldu. Sohbet esnasında yaptığı itiraflar, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Türk Dizilerine Olan İlgisini Açıkladı

Futbol dışında pek çok konuda konuşan Engin, sohbetin bir bölümünde Türk dizilerine olan ilgisini dile getirdi. Özellikle Uzak Şehir dizisini severek takip ettiğini söyleyen Engin, favorisinin bu yapım olduğunu belirtti. Açıklamaları sırasında ise izleyenleri güldüren ilginç bir detay paylaştı.

Senaristi Aramış: “Bunları Öpüştür!”

Sinan Engin, diziyi izlerken duygularına hakim olamadığını ifade etti. Hatta dizinin senaristini aradığını söyleyerek, “Uzak Şehir’in senaristine sinirlendim! Konuştum senaristle, ‘Ya,’ dedim, ‘bunları öpüştür artık!’” sözleriyle herkesi şaşırttı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Engin’in bu itirafı, kısa sürede sosyal medyada çok konuşuldu. Pek çok kullanıcı, “O sahneyi sana borçluymuşuz” yorumlarıyla futbol yorumcusuna göndermelerde bulundu. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Sinan Engin, açıklamaları sayesinde magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

