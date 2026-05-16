Mert Yazıcıoğlu Aşkını Duyurdu! Sevgilisiyle Kameralara Poz Verdi!



Yakışıklı oyuncu önceki akşam görüntülendi. Yanında yeni sevgilisi vardı. Aşıklar Yeniköy'de objektiflere yakalandı. Güzel hanımın Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunu Zeynep Artukmac olduğu öğrenildi. İkili kameralara poz verdi.

Her Şey Yolunda Mutluyuz

Mert Yazıcıoğlu magazin muhabirleriyle ayaktüsü sohbet etti. Ünlü isim "Güzel bir yemek yedik, geçmiş doğum günümü kutlayarak, eğlendik" dedi. İlişki hakkında da konuşan Yazıcıoğlu "Her şey çok yolunda, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya Yorumları

Zeynep Artukmac ve Mert Yazıcıoğlu'nun aşkları sosyal medyanın da diline düştü. Kullanıcılar ikiliyi birbirine çok yakıştırdı. Ünlü oyuncunun özel hayatında mutluluğu bilmesi hayranlarını sevindirdi.

Ekrana Veda Ediyor

Yakışıklı oyuncunun rol aldığı Kuruluş Orhan final yapıyor. Dizi önümüzdeki günlerde ekrana veda edecek. Mert Yazıcıoğlu final bölümünün ardından kısa bir tatile çıkacak.

Yeni Projesi Ne?

Oyuncunun Kuruluş Orhan'dan sonraki işi de merak konusu oldu. Sevenleri Mert Yazıcıoğlu'nu yeniden ekranlarda görmek istiyor. Yakışıklı isme teklif yağdığı biliniyor. Bakalım yeni projesi ne olacak?