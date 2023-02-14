Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş: "Türkiye için elimizden gelenin en iyisini yapalım"

Uluslararası alandaki başarılı çalışmalarıyla tanınan ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ilk gününden itibaren sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini depremzedelere yardıma çağırdı. Alaş, yıkıcı depremlerin Türkiye ve Suriye'yi vurduğunu belirterek "Çocuklar, anneler, büyükbabalar yardımlarınızı bekliyor. Orada koşullar zor arkadaşlar... Elimizden geleni yapalım, elimizden gelenin en iyisini yapalım" dedi. Alaş paylaşımında AFAD, Ahbap ve Akut'a yardım ulaştırılabilecek kaynakların internet adreslerine de yer verdi.



Ayrıca dünyaca ünlü fotoğrafçı bağış yapan kişilerin fotoğraflarını paylaşmaları takdirde kendi sayfasında da yayınladı.



İşte Mert Alaş'ın paylaşımları:









