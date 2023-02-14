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Gecce Magazin Haberleri

Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş: "Türkiye için elimizden gelenin en iyisini yapalım"

Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ilk gününden itibaren yardım toplamak için kolları sıvadı. Sosyal medyadan duyurular yapan Alaş yardım yapılacak hesapların numaralarını paylaşarak yardım istedi.

Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-02-2023 16:26

Uluslararası alandaki başarılı çalışmalarıyla tanınan ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ilk gününden itibaren sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini depremzedelere yardıma çağırdı. Alaş, yıkıcı depremlerin Türkiye ve Suriye'yi vurduğunu belirterek "Çocuklar, anneler, büyükbabalar yardımlarınızı bekliyor. Orada koşullar zor arkadaşlar... Elimizden geleni yapalım, elimizden gelenin en iyisini yapalım" dedi. Alaş paylaşımında AFAD, Ahbap ve Akut'a yardım ulaştırılabilecek kaynakların internet adreslerine de yer verdi.

Ayrıca dünyaca ünlü fotoğrafçı bağış yapan kişilerin fotoğraflarını paylaşmaları takdirde kendi sayfasında da yayınladı.

İşte Mert Alaş'ın paylaşımları:





 

 

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