Ünlü Çift Kenan ve Sinem, Stres Attı: "Onu Seviyoruz!"

Megastar Tarkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’ndaki konser maratonunun 7. gününde de hız kesmedi. Her akşam kapalı gişe sahne alan Tarkan’ın dünkü performansında dinleyiciler arasında sanat dünyasının örnek çifti Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu da vardı.
"Onu Dinlemek Hepimize İyi Geliyor"
Konser alanına girmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü çift, Megastar’a olan hayranlıklarını gizleyemedi. Tarkan konserine gelebilmek için yoğun set programlarını ayarladıklarını belirten ikili, şunları söyledi:
Zaman Yarışı: Kenan İmirzalıoğlu, "Kenan'ın çekimlerine iki haftadır denk getirmeye çalışıyoruz, sonunda başardık. Çok heyecanlıyız," diyerek heyecanını paylaştı.
Özel Bir Sanatçı: Sinem Kobal ise Tarkan’ın sahne enerjisine vurgu yaparak, "Her konseri muhteşem geçen çok özel bir sanatçı. Kendisini çok seviyoruz. Onu dinlemek hepimize çok iyi geliyor," dedi.