Meltem Cumbul Yemek Yerken Gazetecilere Yakalandı!

Usta oyuncu Meltem Cumbul Arnavutköy'de yemek yerken objektiflere takıldı.

Meltem Cumbul Yemek Yerken Gazetecilere Yakalandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-06-2026 17:30

Türk sineması ve televizyonunun usta isimlerinden Meltem Cumbul, İstanbul'un gözde semtlerinden Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Güzel havanın tadını çıkaran ve semtteki bir mekanda yemek molası veren ünlü oyuncu karşısında bir anda basın mensuplarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Basın mensuplarını görünce gülümseyen Cumbul "Biraz karnım acıktı, yemek yemeye oturdum. Sizlerle karşılaştım, tesadüfe bak" ifadelerini kullandı.

"Sizlerle Karşılaştım, Tesadüfe Bak"

Güler yüzlü ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Meltem Cumbul gazetecilerin sorularını içtenlikle yanıtladı. Ani karşılaşma karşısında espri yapmaktan geri durmayan başarılı oyuncu muhabirlere "Biraz karnım acıktı, yemek yemeye oturdum. Sizlerle karşılaştım, tesadüfe bak" diyerek takıldı.

Yeni Proje Müjdesi

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte planlarından ve kariyerinden de bahseden usta oyuncu tatil döneminde olmasına rağmen iş görüşmelerini sürdürdüğünün müjdesini verdi. Setlere dönme sinyali çakan Cumbul hayranlarını heyecanlandıran şu açıklamayı yaptı:

"Yaza girdik, tatil dönemi devam ediyor. Çalıştığımız ve görüştüğümüz projeler var. Olunca zaten sizler de öğrenirsiniz."

Kısa süren bu keyifli sohbetin ardından basın mensuplarına teşekkür eden Meltem Cumbul afiyet olsun dilekleri eşliğinde yemeğine kaldığı yerden devam etti. Cumbul'un her zamanki doğal ve cool tavırları ise gözlerden kaçmadı.

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