Oktay Kaynarca'dan Sosyal Medyayı Sallayan Çocuk İtirafı!

Oktay Kaynarca çocuk sahibi olmamanın pişmanlığını yaşıyor: "Bugünkü aklım olsaydı 5-6 çocuk yapardım. Hala iş işten geçmiş değil."

Oktay Kaynarca'dan Sosyal Medyayı Sallayan Çocuk İtirafı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-06-2026 14:35

Türk televizyon ve sinema dünyasının en karizmatik, en usta aktörlerinden biri olan Oktay Kaynarca katıldığı bir programda hayatının perde arkasını aralayarak adeta içini döktü. Canlandırdığı sert ve güçlü karakterlerin aksine çocuk özlemini ve aile kurma hasretini büyük bir samimiyetle dile getiren 61 yaşındaki ünlü sanatçı en büyük pişmanlığını açıkladı. Kaynarca'nın "Bugünkü aklım olsaydı sahiden beş-altı tane çocuk yapardım" çıkışı magazin gündemine bomba gibi düştü.

Türk televizyon ve sinema dünyasının dikkat çeken isimlerinden Oktay Kaynarca katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu. Geçmişte iki evlilik yapan bu evlilikten çocukları bulunmayan ünlü oyuncu söyledikleriyle gündem oldu.

"Erken Yaşta Evlenilmeli"

Uzun süredir hayatına bekar olarak devam eden usta oyuncu genç nesillere evlilik ve aile kurma konusunda çok önemli tavsiyelerde bulundu. Hayat tecrübelerinden yola çıkarak erken yaşta yuva kurmanın önemine değinen Kaynarca, şu ifadeleri kullandı:

"Evlenmek ve çocuk yapmak bence erken yaşlarda kesinlikle yapılması gereken bir şey."


"Hayat Devam Etmeyebilir Ama Çocuğunuz Mutlaka Olsun"

Kendisinin bir evladı olsaydı ona vereceği ilk öğüdün de evlilik olacağını belirten Oktay Kaynarca evliliklerin bitme ihtimaline rağmen çocuk sahibi olmanın hayattaki en değerli şey olduğunu vurguladı:

"Yani benim çocuklarım olsaydı, ben 20 yaşında evlenin derdim. Evlenin, hayat sizi nereye eviriyorsa nereye taşıyorsa oraya kadar gidin ama kalabiliyorsanız tabii ki evli kalın ama hani hayat devam etmeyebilir. Ama çocuklarınız olsun derdim. Ben hep onu söylüyorum; Allah'ı güldürmek istiyorsan planlarından bahset."

"Hayatın Telaşına Kapılıp Büyük Fırsatı Kaçırdık"

Kariyer basamaklarını tırmanırken ve hayat mücadelesi verirken zamanın nasıl akıp gittiğini fark edemediğini hüzünle itiraf eden ünlü oyuncu bugünkü vizyonuyla geçmişe baksaydı çok farklı bir hayat seçeceğini söyledi:

"Bugünkü aklım olsaydı çok çocuk yapardım sahiden beş-altı tane çocuk yapardım. Çünkü o kadar çok hayatın telaşına kapılıp bir şeylerle uğraşıyoruz ki o kadar çok şeyle uğraştıktan sonra geriye dönüp bakıyoruz. O kadar çok şeye vakit ayırmak yerine belki çocuklara vakit ayırsam mesela sağlıklı beş-altı tane çocuk büyütmüş olurdum düşünsene. Yani onlarla uğraşıyor olmak da çok keyifli bir şey."

"Hala İş İşten Geçmiş Değil Kısmet!"

İçindeki çocuk sevgisinin ve baba olma arzusunun hiçbir zaman sönmediğini belirten Oktay Kaynarca gelecek için de açık bir kapı bıraktı. Yaşına rağmen umudunu kaybetmediğini ifade eden usta aktör, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Belli olmaz hayat bilmiyorum hala çocuğum olsun istiyorum tabii ama bakalım, kısmet. Yani hala iş işten geçmiş değil tabii."

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