Tam 27 Yıl Sonra Bir İlk! Ebru Gündeş Efsane Şarkısı Çingenem'i Yeniden Yorumladı!

Türk sanat müziği ve fantezi müziğin güçlü sesi Ebru Gündeş müzik kariyerinin en ikonik taşlarından biri olan ve 1999 yılında milyonların diline pelesenk olan ölümsüz eseri Çingenem'i tam 27 yıl sonra yeniden canlandırıyor. Doksanlı yılların sonunda müzik piyasasını altüst eden ve klasikler arasına giren şarkı yepyeni çehresiyle Z kuşağını ve eski hayranlarını selamlayacak. Arem Özgüç ve Arman Aydın iş birliğiyle harmanlanan şarkı cuma günü dijital platformlardaki yerini alacak.

Kulüpleri Sallayacak Z Kuşağı Düzenlemesi

27 YIL SONRA ÇİNGENEM



Ebru Gündeş 1999 yılında seslendirdiği efsane şarkısı 'Çingenem'le tam 27 yıl sonra bambaşka bir düzenlemeyle müzikseverlerle buluşuyor. Arem Özgüç ve Arman Aydın iş birliğiyle yeniden harmanlanan şarkını Cuma günü tüm dijital platformlarda yayında olacak. pic.twitter.com/g51hZsilPk — Gecce.com (@geccecom) June 23, 2026

Ebru Gündeş'in güçlü ve duru yorumuyla hafızalara kazınan Çingenem bu kez günümüz müzik trendlerine uygun olarak yeniden tasarlandı. Son yıllarda yaptıkları hit projelerle elektronik ve pop müzik dünyasına yön veren ünlü prodüktörler Arem Özgüç ve Arman Aydın şarkının modern aranjesine imza attı. Nostaljik esintileri modern altyapılarla birleştiren bu iş birliği cuma günü tüm dijital müzik platformlarında yayında olacak.

Şimdiden Merak Uyandırdı

Müzik dünyasında heyecan yaratan projenin temelleri ise yıllar öncesine usta isimlerin kalemine dayanıyor.

Gündeş'in sözleri Sedat Erdoğdu'ya bestesi ise Sinan Özşeker'e ait ölümsüz eseri yeni düzenlemesiyle şimdiden merak uyandırdı.

Sosyal medyada projenin duyurulmasının ardından müzikseverler "Yılın en büyük geri dönüşü", "Arem ve Arman dokunuşuyla bu şarkı her yerde çalar", "Ebru Gündeş nostaljisi gibisi yok" yorumlarında bulunarak sabırsızlıklarını dile getirdiler. 1999 ruhunu modern dans ritimleriyle birleştirecek olan Çingenem, şimdiden yaz listelerinin zirvesine göz kırpıyor.