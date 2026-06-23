Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu Ve Sevgilisinden Romantik Kareler!

Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli'nin podyumlarda ve sosyal medyada fırtınalar estiren küçük kızı Derin Talu bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı iş insanı sevgilisi Tanalp Tokgöz'le Kıbrıs'ta objektiflere takıldı. Çiftin deniz içindeki romantik ve samimi anları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu bir süredir birlikte olduğu iş insanı sevgilisi Tanalp Tokgöz'le Kıbrıs tatilinde objektiflere yakalandı. Akdeniz'in serin sularında etraftaki bakışlara aldırış etmeden romantik ve samimi anlar yaşayan genç çiftin görüntüleri magazin gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları hızla yayılan görüntülere esprili bir dille "Defne Samyeli görmesin" yorumlarında bulundu.

Kıbrıs Sahillerinde Romantizm

Yaz sezonunu açan ünlü güzeller kervanına katılan Derin Talu sevgilisi Tanalp Tokgöz ile birlikte soluğu Kıbrıs'ta aldı. Yoğun geçen dönemin yorgunluğunu Akdeniz'in serin sularında atan ikili plajda ve denizde birbirlerine olan bakışlarıyla dikkat çekti. Deniz keyfi yaptıkları sırada etraftaki bakışlara aldırış etmeden romantik anlar yaşayan çift adeta aşk tazeledi.

Defne Samyeli Görmesin!

Magazin basınına yansıyan aşk dolu kareler kısa sürede sosyal medya platformlarında da en çok konuşulan konular arasına girdi. İkilinin birbirine çok yakıştığını belirten binlerce yorumun yanı sıra görüntüleri izleyen bazı kullanıcıların esprili yaklaşımı dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcıları hızla yayılan fotoğrafların altına esprili bir dille "Defne Samyeli görmesin" ve "Annesinden onay çıktı mı acaba?" şeklinde binlerce yorumda bulundu.

Annesinin izinden giderek her adımıyla dikkatleri üzerine çeken Derin Talu ve iş insanı Tanalp Tokgöz'ün bu Kıbrıs kaçamağı yazın en çok konuşulan aşk belgesi olmaya aday görünüyor.