Elif Buse Doğan'dan Bursa'da Unutulmaz Sahne!

Türk halk müziğinin ve popüler müziğin en güçlü, en duru seslerinden biri olan Elif Buse Doğan Bursa'da bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen geleneksel Ülküköy Şenliği'nin konuğu oldu. Sahne performansı ve sempatik tavırlarıyla dinleyicilerini her an büyüleyen ünlü sanatçı şenlik alanını dolduran binlerce Bursalı hayranına hafızalardan uzun süre silinmeyecek müzik dolu unutulmaz bir gece yaşattı.



Türkülerden Arabeske Dev Repertuvar

Geniş ses aralığı ve kendine has yorumuyla müzik dünyasında kendine sarsılmaz bir yer edinen Elif Buse Doğan Bursa sahnesi için oldukça özel bir repertuvar hazırladı. Gecede adeta türkü şöleni yaşatan güzel sanatçı sadece halk müziğiyle sınırlı kalmayarak dinleyicilerini ters köşe yaptı.

Türkülerden arabeske, poptan slow parçalara uzanan geniş repertuvarıyla Bursalılara müzik ziyafeti çeken şarkıcı enerjisiyle şenlik ruhunu zirveye taşıdı.

Şenlik Alanında Büyük İzdiham

Elif Buse Doğan'ın sahneye çıkmasıyla birlikte şenlik alanındaki coşku doruk noktasına ulaştı. Dillere pelesenk olan hareketli türkülerinde alanı dolduran binlerce müzikseveri ayağa kaldıran duygusal parçalarında ise hüzünlü anlar yaşatan ünlü şarkıcı yüksek enerjisiyle tam not aldı. Bursalıların tüm şarkılara tek bir ağızdan eşlik ettiği gece şenlik tarihinin en neşeli etkinliklerinden biri olarak kayıtlara geçti.