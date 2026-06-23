Elif Buse Doğan'dan Bursa'da Unutulmaz Sahne!

Elif Buse Doğan Bursa'daki geleneksel Ülküköy Şenliği'nde sahne aldı. Bursalılar'a unutulmaz bir gece yaşattı.

Elif Buse Doğan'dan Bursa'da Unutulmaz Sahne!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-06-2026 13:22

Türk halk müziğinin ve popüler müziğin en güçlü, en duru seslerinden biri olan Elif Buse Doğan Bursa'da bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen geleneksel Ülküköy Şenliği'nin konuğu oldu. Sahne performansı ve sempatik tavırlarıyla dinleyicilerini her an büyüleyen ünlü sanatçı şenlik alanını dolduran binlerce Bursalı hayranına hafızalardan uzun süre silinmeyecek müzik dolu unutulmaz bir gece yaşattı.


Türkülerden Arabeske Dev Repertuvar

Geniş ses aralığı ve kendine has yorumuyla müzik dünyasında kendine sarsılmaz bir yer edinen Elif Buse Doğan Bursa sahnesi için oldukça özel bir repertuvar hazırladı. Gecede adeta türkü şöleni yaşatan güzel sanatçı sadece halk müziğiyle sınırlı kalmayarak dinleyicilerini ters köşe yaptı.

Türkülerden arabeske, poptan slow parçalara uzanan geniş repertuvarıyla Bursalılara müzik ziyafeti çeken şarkıcı enerjisiyle şenlik ruhunu zirveye taşıdı.

Şenlik Alanında Büyük İzdiham

Elif Buse Doğan'ın sahneye çıkmasıyla birlikte şenlik alanındaki coşku doruk noktasına ulaştı. Dillere pelesenk olan hareketli türkülerinde alanı dolduran binlerce müzikseveri ayağa kaldıran duygusal parçalarında ise hüzünlü anlar yaşatan ünlü şarkıcı yüksek enerjisiyle tam not aldı. Bursalıların tüm şarkılara tek bir ağızdan eşlik ettiği gece şenlik tarihinin en neşeli etkinliklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Benzer Haberler
Tam 27 Yıl Sonra Bir İlk! Ebru Gündeş Efsane Şarkısı Çingenem'i Yeniden Yorumladı! Tam 27 Yıl Sonra Bir İlk! Ebru Gündeş Efsane Şarkısı Çingenem'i Yeniden Yorumladı!
İpek Karapınar'dan Eşi Ali Balcı ile Sıcacık Hamilelik Pozu: Karnı İyice Belirginleştі! İpek Karapınar'dan Eşi Ali Balcı ile Sıcacık Hamilelik Pozu: Karnı İyice Belirginleştі!
Soner Arıca'nın Annesi Altun Arıca Vefat Etti! Cenaze Programı Belli Oldu! Soner Arıca'nın Annesi Altun Arıca Vefat Etti! Cenaze Programı Belli Oldu!
İstanbul Park'ta Tarkan'a Sürpriz! Megastar'a Anlamlı Hediye İstanbul Park'ta Tarkan'a Sürpriz! Megastar'a Anlamlı Hediye
Samsun'da Bayhan Rüzgarı! Binlerce Kişiyle Birlikte Samsun'da Bayhan Rüzgarı! Binlerce Kişiyle Birlikte "Tiryakinim" Dedi
Setten İlk Fotoğraflar Geldi! Kantin Filmi İstanbul'da Motor Dedі! Setten İlk Fotoğraflar Geldi! Kantin Filmi İstanbul'da Motor Dedі!
ÇOK OKUNANLAR
Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'den Olaylı Veda:
  • 18-06-2026 09:19

Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber'den Olaylı Veda: "Söylenecek Çok Söz Var"

Yonca Evcimik Adriyatik Denizi'nden Paylaştığı Pozlarla Salladı!
  • 18-06-2026 11:40

Yonca Evcimik Adriyatik Denizi'nden Paylaştığı Pozlarla Salladı!

Bikini Yerine Boğazı Kapalı Gömlek! Manifest Üyesi Hilal Yelekçi'den Şok Kombin!
  • 20-06-2026 10:00

Bikini Yerine Boğazı Kapalı Gömlek! Manifest Üyesi Hilal Yelekçi'den Şok Kombin!

Hayal Köseoğlu'ndan Nefes Kesen Bodrum Pozları!
  • 19-06-2026 16:06

Hayal Köseoğlu'ndan Nefes Kesen Bodrum Pozları!

Erkan Kolçak Köstendil Ve Cansu Tosun'dan Sürpriz Kare!
  • 19-06-2026 10:37

Erkan Kolçak Köstendil Ve Cansu Tosun'dan Sürpriz Kare!