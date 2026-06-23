Saadet Işıl Aksoy'dan Ezber Bozan Yaşlanma İtirafı!

Saadet Işıl Aksoy "Yaşlanmaktan korkuyor musunuz?" sorusuna ezber bozan bir yanıt verdi: "Yaşlanmak güzeldir, hala yaşıyorsunuz demektir."

Saadet Işıl Aksoy'dan Ezber Bozan Yaşlanma İtirafı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-06-2026 17:01

Başarılı projelerdeki performansıyla adından söz ettiren ve özellikle Muhteşem Yüzyıl dizisinde sergilediği oyunculukla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy sokakta karşılaştığı basın mensuplarına yaptığı samimi açıklamalarla magazin gündemine oturdu. Sosyal medya paylaşımları ve yıllara meydan okuyan duru güzelliğiyle her zaman beğeni toplayan 42 yaşındaki başarılı oyuncu kendisine yöneltilen yaşlanma sorusuna verdiği sıra dışı ve felsefi yanıtla dikkat çekti.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde sergilediği oyunculuk performansıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy samimi açıklamalarıyla magazin gündemine oturdu. Sosyal medya paylaşımları ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken 42 yaşındaki oyuncu yaşlanmakla alakalı ezber bozan ifadeler kullandı.

Muhabirlerin Sorusuna İçten Cevap

2. Sayfa muhabirleri tarafından yolda yürürken görüntülenen ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Saadet Işıl Aksoy magazin dünyasında genellikle estetikler ve genç kalma formülleriyle geçiştirilen "Yaşlanmaktan korkuyor musunuz?" sorusuna oldukça olgun ve anlamlı bir pencereden baktı. Alışılagelmişin dışındaki bu yanıt kısa sürede sosyal medyada büyük ses getirdi.

Açıklamaları kısa sürede ilgi odağı olan Aksoy korkularla örülü yaşlanma algısını şu ikonik cümleyle yıktı:

"Yaşlanmak güzeldir hala yaşıyorsunuz demektir."

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