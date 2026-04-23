Ünlü Çift Boşanıyor mu? Selahattin Paşalı’dan Beklenen İtiraf Geldi

Ünlü oyuncu Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı, son günlerde haklarında çıkan boşanma ve kriz iddialarına yanıt verdi. Bir süredir evliliklerinde sorun yaşadıkları konuşulan çift, yaptıkları ortak açıklamayla söylentilere açıklık getirdi. İkili, yaşadıkları süreci doğrularken birlikteliklerini kurtarmak adına çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Evlilikte Zorlu Dönem ve Sosyal Medya Hareketliliği

2022 yılında dünyaevine giren ve aynı yıl kızları Leyla Pera’yı kucaklarına alan çiftin mutluluğuna gölge düştüğü öne sürülmüştü. Özellikle 16 Nisan tarihindeki evlilik yıl dönümlerini sessiz geçirmeleri takipçilerinin gözünden kaçmadı. Bu sessizlik, ünlü oyuncunun rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile yakınlaştığı iddialarıyla birleşince kriz söylentileri büyüdü. Lara Paşalı'nın profilinden düğün fotoğraflarını kaldırması ise ayrılık ihtimalini güçlendiren en büyük etkenlerden biri oldu.

Çiftten Resmi ve Ortak Açıklama Geldi

Spekülasyonların artması üzerine Selahattin Paşalı ve eşi, kamuoyunu bilgilendiren yazılı bir metin paylaştı. Yapılan açıklamada, her evlilikte zaman zaman iniş çıkışlar olabileceği vurgulandı. Şu anda kendi içlerinde bazı meseleleri çözmeye çalıştıklarını belirten çift, ilişkilerini daha sağlıklı bir zemine oturtmak için uğraştıklarını ifade etti. Sessiz kalmalarının nedenini ise süreci sakinlikle yönetme isteği olarak açıkladılar. Ancak yanlış anlaşılmaların önüne geçmek adına bu açıklamayı yapma gereği duyduklarını eklediler.

Barış Sinyalleri ve Geri Gelen Fotoğraflar

Açıklamanın en dikkat çekici kısımlarından biri de dışarıya yansıyan detayların gerçeği yansıtmadığına dair yapılan vurgu oldu. Çift, özel hayatlarına saygı gösterilmesini rica ederek yanlarında olanlara teşekkür etti. Bu duyurunun hemen ardından sosyal medyada olumlu bir gelişme yaşandı. Lara Paşalı, daha önce yayından kaldırdığı düğün fotoğraflarını tekrar profilinde paylaştı. Bu hamle, hayranları tarafından evlilikteki buzların erimeye başladığı ve boşanma kararından dönüldüğü şeklinde yorumlandı.