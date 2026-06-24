Denizin Ortasında Yerçekimine Meydan Okudu! Dua Lipa'nın Amuda Kalktığı O Anlar!

Dünya müzik listelerini altüst eden tarzı ve cesur adımlarıyla her zaman adından söz ettiren pop ikonlarından Dua Lipa bu kez sahnede değil, denizin ortasında sergilediği inanılmaz bir hünerle gündeme oturdu. Çıktığı yaz tatilinde su sporlarına merak saran dünyaca ünlü şarkıcı hareket halindeki bir sup board (ayakta kürek sörfü) üzerinde dengede durmakla kalmadı, bir de amuda kalktı. O anlara ait görüntüler sosyal medya platformlarında adeta tsunami etkisi yarattı.

Dalgalara ve Yerçekimine Meydan Okudu

Dua Lipa, denizin ortasında sup board üzerinde amuda kalktı. pic.twitter.com/RK7NvHczQc — ZAM Haber (@ZamHaberAjans) June 23, 2026

Sık sık çıktığı egzotik tatillerle ve fit görünümüyle dikkat çeken Dua Lipa tatil rutinine bu kez zorlu bir akrobasi hareketi ekledi. Sup board üzerinde kürek çekerek mavi sulara açılan güzel şarkıcı bir süre sonra tahtanın üzerinde baş aşağı durarak amuda kalktı. Deniz ortasında dalgaların yarattığı sarsıntıya rağmen saniyelerce bu pozisyonda kalarak kusursuz dengesini sergileyen Lipa profesyonel jimnastikçilere taş çıkardı.

Dua Lipa denizin ortasında sup board üzerinde amuda kalktı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girerek gündem oldu.

Sosyal Medya Bu Görüntülerle Çalkalandı

Dua Lipa'nın bu şaşırtıcı ve bir o kadar da zorlu performansının videosu sosyal medya hesaplarında paylaşılır paylaşılmaz milyonlarca izlenme oranına ulaştı. Şarkıcının hem bu zorlu hareketi yapabilmesi hem de bu esnadaki fit ve atletik vücut yapısı büyük övgü topladı.

Dünyanın dört bir yanından hayranları ve ünlü dostları videonun altına; "Biz düz yolda yürüyemezken Dua denizin ortasında amuda kalkıyor", "Sadece popun değil dengenin de kraliçesi", "Bu gücü kesinlikle her gün yaptığı yogaya borçlu" şeklinde binlerce esprili ve hayranlık dolu yorum bıraktı.