Advert

Ünlü astrolog Şenay Devi ve gökyüzünden 1000 yıllık döngünün mesajı var!

2008 yılından bu yana profesyonel olarak astroloji danışmanlığı yapmaya devam eden Şenay Devi, her 1000 yılda bir gerçekleşen sabit yıldız etkileri ile gezegensel enerjiler üzerine bir yazı kaleme aldı.

Ünlü astrolog Şenay Devi ve gökyüzünden 1000 yıllık döngünün mesajı var!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-12-2023 19:08

İşte ünlü astrolog Şenay Devi'nin o yazısı:

"Bugün herkesin yaşı 2023. Tüm yıllar da yaşınızı ve doğum yılınızı hesapladığınızda bulunduğunuz yıla denk gelir.  Bugün itibari ile bu durumu özel kılan, gezegen geçişleri 18 yıllık bir periyodu tamamladı numerolojik olarak özel bir sayı sekansı haline geldi.  Bugün Her 1000 yılda bir gerçekleşen sabit yıldız etkileri ile gezegensel enerjiler hepimize şifa olsun. Şimdi hesaplayın Yaşınız + doğum yılınız =2023 18 yıllık bir periyodu tamamladık hoş geldin 1000 yıllık bir döngü Gökbörü Uyanıyor!

Ruhunda bilgelik hamurunu barındıranların değerini bulacağını yaralarını kendi kendine iyileştirenlerin madden manen duygusal anlamda kazanacağı enerjiler ile karşı karşıyayız. Bugünden itibaren hafta boyunca düşünce niyet ve isteklerimize dikkat edelim uyanış başladı. Rüya ve sezgilerimizi dikkate almalı gelişim ve değişime direnmek yerine akışta kalmalıyız. Adalet, aşk, şifa yeniden yapılanıyor.  

Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun...

Dr. Astrolog Şenay DEVİ"



Şenay Devi kimdir?

2008 yılından bu yana profesyonel olarak astroloji danışmanlığı yapmaya devam eden Şenay Devi,  Washington’da bulunan Kepler Collage Türkiye Bölüm Başkanı olarak Batı ve Hint Astrolojisi eğitimleri görevinde bulundu. Nisan 2020'de yine ABD'de onaylı çok dilli eğitim sistemini kapsayan AstrodehA Astroloji okulunun da kurucusudur.

Dr. Şenay Devi Ekim 2022'de Finansal Astroloji alanında aldığı 300 saatlik eğitimle uzmanlığını tamamlayarak yeni bir alanda da çalışmalarına başladı.

Ayrıca bu süreçte birçok kitap kaleme aldı. 

Kitapları: Temel Astroloji, Ay burcu mucizesi, Aşktroloji, Türk Medeniyetlerinde Astronomi Astroloji ve Müneccimbaşılık tarihi (İnkilap Yayınları) Gökyüzünü Keşfedin ( İnkilap Yayınları)

Benzer Haberler
Engellilerin hayatını kolaylaştırdılar Engellilerin hayatını kolaylaştırdılar
Kandilli Rasathanesi'nden açıklama: Çankırı'da korkutan deprem Kandilli Rasathanesi'nden açıklama: Çankırı'da korkutan deprem
Vali tepki göstermişti: Bir ilde daha ekmeğe zam Vali tepki göstermişti: Bir ilde daha ekmeğe zam
Sırbistan turnuvasına Banu Karadağlı damgası Sırbistan turnuvasına Banu Karadağlı damgası
Son Dakika... Asgari ücretliye yılda 4 kez zam. Son Dakika... Asgari ücretliye yılda 4 kez zam.
Galatasaray Manchester United maçını izle İnat TV taraftarium24 selçuksports Exxen şifresiz canlı maç izle Galatasaray Manchester United maçını izle İnat TV taraftarium24 selçuksports Exxen şifresiz canlı maç izle
ÇOK OKUNANLAR
Akın Akınözü ile Aslıhan Malbora’lı “Aile Albümü” ne zaman sete çıkacak?
  • 27-11-2023 17:45

Akın Akınözü ile Aslıhan Malbora’lı “Aile Albümü” ne zaman sete çıkacak?

Afra Saraçoğlu'ndan ayrılık açıklaması: “Mert Ramazan Demir’le sadece...
  • 01-12-2023 09:36

Afra Saraçoğlu'ndan ayrılık açıklaması: “Mert Ramazan Demir’le sadece..."

Özgü Namal tesettüre girdi: O görüntüleri gündem oldu
  • 29-11-2023 10:38

Özgü Namal tesettüre girdi: O görüntüleri gündem oldu

Serenay Sarıkaya, set arasında şarkı söylediği anları paylaştı
  • 30-11-2023 09:34

Serenay Sarıkaya, set arasında şarkı söylediği anları paylaştı

Farah Zeynep Abdullah’tan yeni Kızılcık Şerbeti pozları
  • 01-12-2023 17:01

Farah Zeynep Abdullah’tan yeni Kızılcık Şerbeti pozları