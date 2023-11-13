Umut Evirgen'den Serenay Sarıkaya önlemi!

Ünlü işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlü isimle yaşadığı ilişkilerle adından sıkça söz ettirmişti. Bir süre önce oyuncu Alina Boz ile yeni bir ilişkiye başlayan Evirgen, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın iddialı bir fotoğrafını beğendi. Bu olay, sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.

Olayın ardından Levent'te görüntülenen Alina Boz, konuyla ilgili olarak şunları söylemişti: "Olur mu öyle şey ya... Eli çarpmıştır, bir şeydir. Açıkçası sosyal medyaya o kadar bakmıyoruz. Ben de o kadar kullanmıyorum. Aramızda öyle bir diyalog ya da bu durumun konuşması geçmedi."

Alina Boz'un bu açıklamalarının ardından Umut Evirgen, beklenmedik bir adım attı ve Instagram'da eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı takipten çıkardı. Bu hamlesi, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.