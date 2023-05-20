Umut Evirgen yeni sevgilisiyle yakalandı!

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya ile yaşadığı ilişkilerle magazin gündeminden düşmeyen Umut Evirgen, şimdilerde ünlü olmayan bir kadınla birlikte.

Genç işletmeci, adının Alara olduğu öğrenilen yeni sevgilisiyle önceki akşam Asmalımescit’teki Soho adlı mekândaydı. İkilinin yanında Evirgen’in yakın arkadaşı Ali Gürsoy ile onun sevgilisi Gonca Ünsal da vardı.



BİZİ ÇEKİYORLAR!

Umut Evirgen gecenin finalinde mekândan sevgilisiyle çıktı. O sırada patlayan flaşlar, genç kadını panikletti. Evirgen’in arkasına saklanan kadın, objektifleri göstererek “Umut bizi çekiyorlar” dedi.