Umut Akyürek'ten şok açıklama: "Kızımdan korkuyorum"

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kızıyla yaşadığı zorlu süreci gözler önüne serdi. Daha önce kızının hiperaktivite tedavisi gördüğünü açıklayan Akyürek, bu kez kızının öleceği ya da birini öldüreceğinden endişe ettiğini dile getirdi. Ünlü sanatçı, kızının kendisine ve eşine zarar vermeye başladığını, bu nedenle kendisini odaya kilitlediğini belirtti.

Akyürek, yıllar önce bir televizyon programında kızının tedavi sürecinden bahsetmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: “Ergenlikle beraber tedavimiz başladı. Hiçbir şeyden korkmuyor, en kötü huyu ısrarcılık. Plan yapamıyoruz mesela. Bütün gece oturuyor, akşama kadar uyuyor. Okuluna ara verdi son olarak, bir süredir gitmiyor. Herkesin bir sınavı var benimki de kızım."

Son paylaştığı videoda ise durumun daha ciddi bir hal aldığını ifade eden Akyürek, kızının kendisine bıçakla saldırdığını ve iki kez darp edildiğini söyledi. Şu an kendisini odasına kilitlediğini belirten sanatçı, "Çok büyük bir kriz yaşıyor. Polis çağırmak zorunda kaldım, ancak daha önce defalarca çağırdığımızda bir çözüm bulunamadı" dedi. Akyürek, kızının yaşadığı durumun madde kullanımıyla da bağlantılı olabileceğinden endişe ettiğini ekledi.



Akyürek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Çok kontrolsüzce rahatsızlığından dolayı kendini frenleyemediği için hiçbir konuda, korkunç boyutlara vardı iş. Ben şu an kendimi odaya kilitledim, iki gündür yoktu. Çok büyük bir kriz yaşıyor. Polis çağırmak zorunda kaldım. Daha önce defalarca çağırdık. Ne oluyor sonucunda, hiçbir şey olmuyor. Polisler gelip dil döküyor, en fazla nezarethane de ifade alınıyor. Bununla ilgili bir çözüm olamıyor. Biliyorsunuz kamuoyunu günlerdir meşgul eden olaylar var madde kullanan gençlerin maalesef karıştığı suçlar var. Gencecik bir polisimiz şehit oldu. İki genç kızımız katledildi. Hepsinin kökeninde bu illet var."



