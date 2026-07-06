Derya Pınar Ak Gizlediği Aşkı Tek Paylaşımla Duyurdu

Genç oyuncu Derya Pınar Ak bu kez yeni bir proje ya da rolüyle değil özel hayatıyla gündemde. Uzun zamandır ilişkisi hakkında sessiz kalmayı tercih eden oyuncu yaptığı tek bir sosyal medya paylaşımıyla aşkını resmen ilan etti. Romantik kareler kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekerken paylaşım sosyal medyada da konuşulan konular arasına girdi.

Romantik Paylaşım Dikkat Çekti

22 yaşındaki oyuncunun bir süredir Muammer Akmeşe ile birlikte olduğu ortaya çıktı. İkili bugüne kadar ilişkilerini göz önünde yaşamamayı tercih etse de Derya Pınar Ak yaptığı son paylaşımla bu sessizliği bozdu.

Oyuncu, sevgilisiyle birlikte çekilen samimi bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşımda en çok dikkat çeken detay ise sevgilisinin kendisini öptüğü romantik kare oldu. Fotoğrafın altına sadece beyaz kalp emojisi ekleyen Derya Pınar Ak, fazla söze gerek bırakmadan ilişkisini duyurmuş oldu.

Takipçilerinden Destek Yağdı

Paylaşımın ardından oyuncunun hayranları adeta yorum yağmuruna tuttu. Binlerce beğeni alan fotoğrafın altına mutluluk dilekleri yazılırken birçok takipçi çifte yakıştırma yorumları yaptı.

Uzun zamandır özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncunun bu kadar samimi bir paylaşım yapması da hayranlarını şaşırttı. Bazı kullanıcılar bunun ilişkinin ciddileştiğinin bir işareti olabileceğini konuşurken bazıları ise sadece mutluluklarını paylaşmak istediklerini düşündü.

Aşkını Resmen Duyurdu

Magazin dünyasında ilişkilerini gizli yaşamayı tercih eden isimler arasında gösterilen Derya Pınar Ak yaptığı bu paylaşımla artık yeni bir döneme adım attı. Tek bir fotoğraf ve beyaz kalp emojisiyle aşkını ilan eden genç oyuncu kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Şimdilik ikiliden ilişkileriyle ilgili başka bir açıklama gelmese de romantik paylaşım hayranlarının ilgisini çekmeye yetti. Görünen o ki Derya Pınar Ak ve Muammer Akmeşe çifti bundan sonra magazin gündeminde daha sık yer alacak gibi görünüyor.