Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'na Olay Aşk Gösterisi

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu kez gündeme gelen şey ne yeni bir proje ne de bir davet oldu. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşım kısa sürede binlerce kişinin ilgisini çekti.

Tek Kareyle Duygularını Anlattı

Neslihan Atagül Instagram hikâyesinde eşi Kadir Doğulu ile araç içinde çekilmiş samimi bir fotoğraf paylaştı. İkilinin birbirlerinin gözlerinin içine bakarak gülümsediği kare takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

Oyuncu paylaşımına uzun bir açıklama yazmak yerine sadece kırmızı kalp emojisi eklemeyi tercih etti. Kadir Doğulu'nu da etiketleyen Atagül'ün bu sade ama anlamlı paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Hayranlarından Beğeni Yağdı

Romantik kareyi gören takipçiler çifte övgü dolu yorumlar yaptı. Birçok kullanıcı ikilinin yıllardır süren ilişkisini örnek gösterirken paylaşıma binlerce beğeni geldi. Özellikle doğal halleri ve birbirlerine olan yakınlıkları sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Uzun süredir gözlerden uzak sakin bir aile hayatı yaşamayı tercih eden çiftin bu paylaşımı hayranlarını da mutlu etti.

Mutluluklarını Aileleriyle Taçlandırdılar

2016 yılında evlenen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu yıllardır magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösteriliyor. Çift oğulları Aziz'in dünyaya gelmesiyle birlikte yeni bir mutluluğa daha kavuştu.

Şimdilerde ekranlardan uzak kalan Neslihan Atagül zamanının büyük bölümünü ailesiyle geçiriyor. Zaman zaman eşi ve oğluyla yaptığı paylaşımlarla takipçilerine küçük kesitler sunan oyuncu bu kez de romantik karesiyle gündeme geldi.