Ulusal yasta okullar tatil mi? 19 Ekim Perşembe Yarın Okul var mı?

Türkiye, İsrail’in Gazze’deki hastaneye yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için 3 günlük ulusal yas ilan ederken, öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyorlar. Peki MİLLİ YASTA OKULLAR TATİL Mİ? Yarın (19 Ekim 2023 Perşembe) okullar tatil mi? MEB son dakika: Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

GAZZE İÇİN 3 GÜNLÜK YAS

Gazze'de yaşanan acı olayın ardından, Türkiye, Filistin için 3 günlük yas ilan etti. İsrail’in dün gece Gazze’de hedef aldığı hastanede en az 500 Filistinli hayatını kaybetti. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yaşanan bu trajik olay sonrası Türkiye'de 3 günlük ulusal yas ilan edileceğini belirtti.

ULUSAL YAS NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

Ulusal yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği özeldir. Milli yas, hükûmetler tarafından önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle ilan edilir. Doğal afetler, facia, kazalar veya terör saldırıları sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir.

MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

Milli yas ilan edildiğinde, bayraklar yarıya indirilir ve eğlence programları iptal edilir. Ancak, milli yas günleri resmi tatil sayılmaz. Bu nedenle işe gidilmeye devam edilir.

YAS İLAN EDİLİNCE OKULLAR TATİL Mİ?

Gazze için ilan edilen yas sonrası okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Ancak, milli yaslar resmi tatil niteliği taşımadığı için okullar tatil edilmez. Öğrencilerin eğitime devam etmeleri bekleniyor. Yani, 19 Ekim'de okullar açık olacak ve işe gidilecektir.

MİLLİ YASTA BAYRAKLAR NEDEN YARIYA İNDİRİLİR?

Bayrakların yarıya indirilmesi geleneği, eski deniz savaşlarına dayanır. Bu, bir saygı ifadesi olarak kabul edilir. Türkiye'de özellikle 10 Kasım, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm gününde bayraklar yarıya indirilir. Son yıllarda, maden kazaları gibi trajik olaylarda da bayraklar yarıya indirilmiş ve milli yas ilan edilmiştir.