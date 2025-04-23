Uğur Yücel'li “Maestro” Dizisi Kadrosu Büyülüyor! İki Sürpriz İsim Katıldı

Ünlü oyuncular Büşra Pekin ve Şenay Gürler, Uğur Yücel’in başrolünde olduğu yeni dijital dizi **“Maestro”**da yer alacak. Henüz yayın platformu belli olmayan dizinin kadrosu, başarılı oyuncularla dikkat çekiyor.

“Maestro” Dizisinde İnanılmaz Bir Kadro

“Maestro” dizisi, ünlü psikiyatr Mümtaz Curaçalı’nın psikozlu hastalarını kullanarak yarattığı sarsıcı dünyayı anlatıyor. Dizi, Mümtaz’ın eşi Tomris tarafından terk edilmesinin ardından polisiye bir kaosa dönüşen olayları işliyor. Şenay Gürler, Tomris rolünü üstlenirken, Uğur Yücel başrolde izleyicilere derin bir psikolojik yolculuk sunacak.

Büşra Pekin, Derya Cevahir Karakteriyle Diziye Katılıyor

Büşra Pekin, dizinin önemli karakterlerinden Derya Cevahir’i canlandıracak. Derya, capgras sendromu yaşayan bir travesti olarak izleyicilere güçlü bir performans sergileyecek. Büşra Pekin’in bu rolü, izleyicilerde büyük merak uyandırıyor.

“Maestro” Dizisinin Kadrosunda Diğer Ünlü İsimler

Dizide ayrıca, şizofren hastası Barlas Yılmaz’ı Onur Seyit Yaran, dissosiyatif kişilik bozukluğu hastası Tuana Sarıkaya’yı Deniz Işın, başarılı başkomiser Pervin Reşat’ı Esra Bilgiç, gazeteci Yaman Safir’i Kaan Yıldırım, ve daha birçok ünlü isim rol alacak. Cinayet Büronun başkomiseri Pervin Reşat, Esra Bilgiç tarafından canlandırılacak ve dizinin etkileyici karakterlerinden biri olacak.

Sete Çıkma Tarihi ve Yönetmen

“Maestro” dizisinin çekimlerine Mayıs ayının ikinci haftası başlanacak. Deniz Yorulmazer’in yönetmenliğinde hazırlanan dizi, izleyicilere psikolojik gerilim ve dram dolu bir hikaye sunacak.