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Gecce Magazin Haberleri

Uğur Aslan isyan etti: Cenazelerimizin üzerinde tepinmeyin artık!

Deprem felaketinin en ağır yaşandığı illerin başında gelen Hatay'da yakınlarını kaybeden Uğur Aslan, sosyal medyada yayınladığı mesajla gündem oldu. Ünlü oyuncu, afet bölgesindeki yağmalama iddiası ve kira artışına ateş püskürdü. Aslan, depremzedelere yönelik yardımlarla ilgili de önemli bir çağrıda bulundu.

Uğur Aslan isyan etti: Cenazelerimizin üzerinde tepinmeyin artık!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-02-2023 17:41

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler birçok ilde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına neden oldu. Kanal D dizisi 'Yargı'da 'Komiser Eren' karakterini canlandıran Uğur Aslan'ın da Hatay'da ailesinden birçok kişi göçük altında kaldı.

Hatay doğumlu olan, ilk ve orta öğrenimini Reyhanlı'da tamamlayan, liseyi ise Antakya'da okuyan Uğur Aslan deprem felaketi sonrası tepki çeken kira artışı ve gıda malzemelerine yönelik yağmalama iddiaları hakkında tepkisini dile getirdi:

"Kiraları arttıran, gıdaları yağmalayan, borsada betondan demirden medet uman yüreği karalar. Yeter cenazelerimizin üzerinde tepinmeyin artık."

Berfu Yenenler gözyaşlarını tutamadı