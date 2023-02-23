Uğur Aslan isyan etti: Cenazelerimizin üzerinde tepinmeyin artık!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler birçok ilde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına neden oldu. Kanal D dizisi 'Yargı'da 'Komiser Eren' karakterini canlandıran Uğur Aslan'ın da Hatay'da ailesinden birçok kişi göçük altında kaldı.

Hatay doğumlu olan, ilk ve orta öğrenimini Reyhanlı'da tamamlayan, liseyi ise Antakya'da okuyan Uğur Aslan deprem felaketi sonrası tepki çeken kira artışı ve gıda malzemelerine yönelik yağmalama iddiaları hakkında tepkisini dile getirdi: