Uğur Aslan: "Abim, ablam, yeğenlerim göçük altında"

Maraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan ve can kaybının 2 bini aştığı 7.7 ve 7.6'lık depremlerde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Depremin en büyük hasarı verdiği illerden olan Hatay'dan yardım çığlıkları yükselmeye devam ederken, oyuncu Uğur Aslan da aile üyelerinin göçük altında kaldığını açıkladı.





Instagram'dan bir video paylaşan Aslan şunları söyledi: “Çok kötü bir gün geçiriyoruz. Özellikle Hatay'la ilgili çok soru işareti var. Ağabeyim, yengem ve yeğenlerim göçük altında. Artık onları kaybettik varsayıyoruz. Çünkü maalesef onlara müdahale edebilecek herhangi bir süreç çalışmadı. Orada oluşan birtakım hasarlardan kaynaklı olduğu söyleniyor. Sayın Vali, oraya yardım gidebilmesi noktasında altyapılarla ilgili zaafların söz konusu olduğu söylendi. Tek temennim bir an önce hızlı müdahale edilebilir. En azından kalanlarla ilgili bir süreç çalışır, herkes sağlığına kavuşur gibi bir temenni dışında bir şey bulamıyorum. Yeğenlerimle belli aralıklarla iletişim kurabiliyorum. Durum çok kötü.”