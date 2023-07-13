Ufuk Özkan'ın üçüncü derece siroz olduğu ortaya çıktı! Organ nakli bekliyor

Son olarak 'Cenazemize Hoş Geldiniz' adlı yapımda yer alan 48 yaşındaki Ufuk Özkan’ın üçüncü derecede siroz olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz sene karaciğer yağlanması yüzünden 17 kilo veren oyuncuyu, zor bir süreç bekliyor.

Acıbadem’deki bir hastanede teşhis konulan Özkan, organ nakli olmaması durumunda hayatını kaybedecek.



"9 İLE 12 AY ARASINDA ÖMRÜNÜZ KALDI"

Kadavradan organ nakli için sıraya giren oyuncuyla ilgili doktorlarının, “9 ile 12 ay arası ömrünüz kaldı. Nakil olmanız gerekiyor” dediği öğrenildi.

Bu süreçte üç sinema filmiyle anlaşan Özkan’ın, nasıl hareket edeceği merak konusu oldu.

UFUK ÖZKAN'DAN AÇIKLAMA

Basına yansıyan haberlerin ardından durumuyla ilgili açıklama yapan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bi açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında, kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor. Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldüm. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor. Ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim. Bugünden sonrada Allah’ın izniyle böyle bir niyetim yok, en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım. Tüm sevgi dolu, dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve sevgilerimle, Ufuk Özkan (abiniz, kardeşiniz). İyi ki varsınız."



