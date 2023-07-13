  • 13 TEMMUZ Perşembe 15:52
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Ufuk Özkan'ın üçüncü derece siroz olduğu ortaya çıktı! Organ nakli bekliyor

'Geniş Aile' dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle yıldızı parlayan Ufuk Özkan'ın, üçüncü derece siroz olduğu ortaya çıktı. Ayrıca ünlü oyuncunun eğer organ nakli olmazsa bir senelik ömrü kaldığı da iddia edildi. Ünlü oyuncu, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ufuk Özkan'ın üçüncü derece siroz olduğu ortaya çıktı! Organ nakli bekliyor
Yayın Tarihi : 2023-07-13 10:31

Son olarak 'Cenazemize Hoş Geldiniz' adlı yapımda yer alan 48 yaşındaki Ufuk Özkan’ın üçüncü derecede siroz olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz sene karaciğer yağlanması yüzünden 17 kilo veren oyuncuyu, zor bir süreç bekliyor. 

Acıbadem’deki bir hastanede teşhis konulan Özkan, organ nakli olmaması durumunda hayatını kaybedecek.
 

"9 İLE 12 AY ARASINDA ÖMRÜNÜZ KALDI"

Kadavradan organ nakli için sıraya giren oyuncuyla ilgili doktorlarının, “9 ile 12 ay arası ömrünüz kaldı. Nakil olmanız gerekiyor” dediği öğrenildi.

Bu süreçte üç sinema filmiyle anlaşan Özkan’ın, nasıl hareket edeceği merak konusu oldu.

 

UFUK ÖZKAN'DAN AÇIKLAMA

Basına yansıyan haberlerin ardından durumuyla ilgili açıklama yapan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bi açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında, kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor. Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldüm. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor. Ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim. Bugünden sonrada Allah’ın izniyle böyle bir niyetim yok, en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım. Tüm sevgi dolu, dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve sevgilerimle, Ufuk Özkan (abiniz, kardeşiniz). İyi ki varsınız."

Benzer Haberler
Demet Akalın'ın transparan tarzı olay oldu! Demet Akalın'ın transparan tarzı olay oldu!
Simge'nin sahnesindeki o anlar olay oldu: Simge'nin sahnesindeki o anlar olay oldu: "Beni yedi küçük Icardi"
Mehmet Ali Erbil'den tepki çeken cinsel ilişki itirafı: Mehmet Ali Erbil'den tepki çeken cinsel ilişki itirafı: "20 yaşında kızla..."
Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın eğlenceli anları… Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın eğlenceli anları…
Bülent Şakrak'tan boşanma sonrası ilk paylaşım Bülent Şakrak'tan boşanma sonrası ilk paylaşım
İrem Helvacıoğlu'ndan ağaçta bikinili poz! Hadise dayanamadı İrem Helvacıoğlu'ndan ağaçta bikinili poz! Hadise dayanamadı
ÇOK OKUNANLAR
Chery fiyat listesi vatandaşları mest etti! Omada5, Tiggo7 Pro, Tiggo8 Pro fiyatları zamlandı ama diğerlerinden ucuz!
  • 10-07-2023 13:40

Chery fiyat listesi vatandaşları mest etti! Omada5, Tiggo7 Pro, Tiggo8 Pro fiyatları zamlandı ama diğerlerinden ucuz!

180.000 TL'ye, 250.000 TL’ye kendi eviniz olsun! Devlet desteği de var! Talep patlaması yaşanıyor!
  • 12-07-2023 19:22

180.000 TL'ye, 250.000 TL’ye kendi eviniz olsun! Devlet desteği de var! Talep patlaması yaşanıyor!

Aşk bitti mi? Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'nu sildi
  • 12-07-2023 09:48

Aşk bitti mi? Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'nu sildi

EPT'liler için gönüllere maya çalan müjde verildi: Prim ve yaş indirimi ile 60 ay erken emekli olacaklar
  • 13-07-2023 10:49

EPT'liler için gönüllere maya çalan müjde verildi: Prim ve yaş indirimi ile 60 ay erken emekli olacaklar

Renault piyasayı ters düz edecek! 365.000 TL'lik modelini getirdi! Kapış kapış satılacak!
  • 11-07-2023 12:30

Renault piyasayı ters düz edecek! 365.000 TL'lik modelini getirdi! Kapış kapış satılacak!