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Ufuk Özkan, yeni aşkını ilan etti! Sevgilisiyle poz verdi

Geniş Aile dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen ve geçtiğimiz yıl 17 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran Ufuk Özkan, şimdi yeni bir ilişkiye başladı. Sevgilisiyle çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Özkan, ilişkisini resmen duyurdu.

Ufuk Özkan, yeni aşkını ilan etti! Sevgilisiyle poz verdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-11-2023 10:48

Yıllar önce Geniş Aile dizisindeki karakteriyle tanınan ve ardından Zengin Kız Fakir Oğlan, Hayat Bazen Tatlıdır, Kalk Gidelim ve Benim Güzel Ailem gibi yapımlarda rol alan Ufuk Özkan, geçtiğimiz yıl 17 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırdı. Oyuncu, şu sıralar yeni bir ilişkiye başlayarak aşkını kamuoyuna duyurdu.

Sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz aylarda siroz hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayan ve bir süre hastanede tedavi gören Ufuk Özkan, şimdi sağlığına kavuşmuş durumda. Özel hayatını bir süre gizli tutan Özkan, Instagram hesabında yeni sevgilisi Sibel Osmanoğlu ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak "İyi ki" notunu ekledi. Aşkını ilan eden oyuncu, paylaşımına kalp ve nazar boncuğu emojisi eklemeyi ihmal etmedi.

Ufuk Özkan'ın 2005 yılında evlendiği Anadolu Ateşi'nin başarılı dansçılarından Nazan Güneş'ten Eren Özkan isminde bir oğlu bulunuyor. Çift, 2022 yılında boşanmıştı.

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