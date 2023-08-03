Ufuk Özkan taburcu oldu

Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi. Karaciğer yetmezliğiyle savaşan 48 yaşındaki ünlü oyuncu hastaneden taburcu oldu. Ufuk Özkan, hastanede 17 gün süren tedavi ardından zorlu süreci atlattığını duyurdu.

Ufuk Özkan'ın doktoru Onur Yaprak, "Değerli sanatçımız (artık dostum) Ufuk Özkan'ı 17 gün önce karaciğer yetmezliği bulgularıyla kliniğimize yatırmıştık. Süreç içinde karaciğer değerleri geriledi. Çok şükür nakillik bir durumu olmadı. Kendisini çok sevdiği mesleğine ve setlere devam edecek şekilde taburcu ettik. Bu süre zarfında arayan soran ve sevenleri onu hiç yalnız bırakmamıştı. Bundan sonraki günlerini sağlıkla geçirmesini diliyorum" açıklamasını yaptı.





Ufuk Özkan'ın karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakli başvurusu yaptığı basına yansımıştı.