İsmail Hacıoğlu'nun Son Hali Görenleri Şaşırttı! Zayıflığı Sosyal Medyayı Salladı

İsmail Hacıoğlu eşi Duygu Kumarki ve kızı Yemin ile fotoğraf paylaştı. Ünlü oyuncunun belirgin zayıflığı ve yeni imajı sosyal medyada gündem oldu.

İsmail Hacıoğlu'nun Son Hali Görenleri Şaşırttı! Zayıflığı Sosyal Medyayı Salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-08-2026 14:00

Türk televizyon ve sinema dünyasının başarılı aktörlerinden İsmail Hacıoğlu eşi Duygu Kumarki ve kızı Yemin ile birlikte yer aldığı son aile fotoğrafıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Fırtınalı özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü oyuncu bu kez yaşadığı fiziksel değişim ve belirgin zayıflığıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyada hızla yayılan aile pozunda başarılı aktörün imaj tazelemiş son hali takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Fırtınalı İlişkide İkinci Şans ve Mutlu Evlilik

İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki 2016 yılında ilk kez nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Yemin adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı. Ancak 2020 yılında anlaşmalı olarak boşanan ikili yollarını ayırmıştı. Ayrılık sürecinde yaşanan çeşitli iddialara rağmen kızları için sık sık bir araya gelen çift zamanla ilişkilerine yeniden şans verme kararı aldı. Yaşanan tüm iniş çıkışların ardından ikili 1 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenen sade bir törenle ikinci kez evlenerek mutlu birlikteliklerini perçinledi.

Eşinin Paylaştığı Fotoğraftaki Değişim Gündem Oldu

İkinci evliliklerinin ardından sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden çift kızları Yemin ile birlikte çekildikleri yeni aile karesini paylaştı. Duygu Kumarki'nin sosyal medya hesabından yayınladığı pozda İsmail Hacıoğlu'nun son görüntüsü dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Ünlü oyuncunun ciddi miktarda kilo verdiği yüz hatlarının belirginleştiği ve yeni bir saç-sakal tarzı benimsediği görüldü.

Takipçilerden Yorum Yağdı

İsmail Hacıoğlu'nun eski fotoğraflarına kıyasla bir hayli süzülmüş hali sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri oldu. Ünlü aktörün yeni imajını değerlendiren takipçileri fotoğrafın altına "Bambaşka biri olmuş", "Çok zayıflamış" ve "İmajını tamamen yenilemiş" şeklinde binlerce yorum bırakarak şaşkınlıklarını dile getirdi.

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