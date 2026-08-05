Flaş Transfer! Ersin Arıcı Uzak Şehir Dizisinin Kadrosuna Katıldı

Ersin Arıcı Uzak Şehir dizisinin kadrosuna katıldı. Başarılı oyuncu Mardin'de çekilen dizide Ateş karakterini canlandıracak.

Flaş Transfer! Ersin Arıcı Uzak Şehir Dizisinin Kadrosuna Katıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-08-2026 13:57

AyNa Yapım imzalı ekranların büyük ilgiyle takip edilen iddialı dizisi Uzak Şehir eylül ayında izleyiciyle buluşacak olan yeni sezonu öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon finalinde yaşanan vedaların ardından senaryosu sil baştan yenilenen başarılı yapım kadrosuna dahil ettiği sürpriz isimlerle adından söz ettiriyor. Usta aktör Mustafa Avkıran'ın Kartal başarılı oyuncu Onur Özaydın'ın ise Enver karakterine hayat vereceğinin açıklanmasının ardından diziye bir bomba transfer daha gerçekleşti. Sevilen oyuncu Ersin Arıcı hikayeye yön verecek kritik bir rolle ekibe dahil oldu.

Yalı Çapkını'nın Yıldızı Mardin Setine İniyor

Daha önce Yalı Çapkını dizisinde sergilediği başarılı ve etkili performansla geniş kitlelerin takdirini kazanan Ersin Arıcı son olarak TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de izleyiciyle buluşan Operasyon Alesta projesinde rol almıştı. Başarılı grafik çizen yetenekli oyuncu yeni yayın döneminde çekimleri Mardin'in tarihi ve otantik atmosferinde gerçekleştirilen Uzak Şehir dizisinin ekibine katıldı. Başarılı aktörün yeni sezondaki performansı şimdiden izleyiciler ve dizi severler tarafından heyecanla beklenmeye başlandı.

Ateş Karakteri Hikayedeki Dengeleri Değiştirecek

Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Ersin Arıcı dizinin üçüncü sezonunda Ateş karakterini canlandıracak. Yenilenen hikaye örgüsünde kilit bir noktada konumlanan Ateş rolünün Mardin'deki güç dengelerini nasıl etkileyeceği ve mevcut karakterlerle nasıl bir etkileşim içinde olacağı büyük merak konusu oldu. Yeni karakterin gelişiyle birlikte dizideki aksiyon ve heyecan dozunun tırmanması bekleniyor.

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