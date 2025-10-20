Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı Evliliklerini Tek Celsede Bitirdi

Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı, 2023’te evlendikleri ilişkilerini sürpriz bir kararla bitirdi. Çift, tek celsede boşandıklarını duyurdu.

Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı Evliliklerini Tek Celsede Bitirdi
Yayın Tarihi : 20-10-2025 10:05

Ünlü şarkıcı Ufuk Beydemir ile oyuncu İpek Filiz Yazıcı, 2023 yılında başlayan evliliklerini sonlandırdı. Magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen ikili, aldıkları boşanma kararıyla hayranlarını şaşırttı.

Roma’da Başlayan Aşk, Sessizce Sona Erdi

33 yaşındaki Ufuk Beydemir ve 24 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı, 2023 yılında İtalya’nın romantik şehri Roma’da nikâh masasına oturmuştu. Evlilikleri boyunca samimi tavırları ve sade yaşam tarzlarıyla dikkat çeken çift, magazin dünyasında “örnek evlilik” olarak anılmıştı. Ancak son haftalarda ayrılık iddiaları sıkça konuşulmaya başlamıştı.

İkili, söylentilerin ardından sessizliğini bozarak ilişkilerinin resmen sona erdiğini duyurdu.

Yazıcı’dan Duygusal Açıklama

Boşanma sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İpek Filiz Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

“Bir süredir gelen sorular ve haberler üzerine bu açıklamayı yapmak istedik. Evet, haberler doğru; geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık. Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz.”

Yazıcı, sözlerine şu cümlelerle devam etti:

“Birbirimize ve dört yılı aşkın birlikteliğimize duyduğumuz saygı gereği bu konuda hassas davranmayı tercih ediyoruz. Yorumlarınızda aynı özeni göstermenizi rica ediyoruz.”

Sessiz ve Saygılı Bir Veda

Ünlü çiftin ayrılığı, magazin camiasında üzüntüyle karşılandı. Her iki tarafın da karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde yollarını ayırması, takipçilerinden takdir topladı. Çiftin açıklamaları, ayrılığın olgunlukla yönetildiğini gösterdi.

Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı, ayrı yollara gitme kararı alsalar da her iki ismin de kariyerlerine odaklanarak yollarına devam edeceği konuşuluyor.

