İsmail Altunsaray Darbedildi: "Burnunda İki Parçalı Kırık Tespit Edildi"

Türk halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray Ankara'da ailesiyle birlikte seyir halindeyken uğradığı maganda saldırısı sonucu hastanelik oldu.

İsmail Altunsaray Darbedildi:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-06-2026 20:50

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden İsmail Altunsaray Ankara’da güpegündüz dehşeti yaşadı. Eşi ve yaşları küçük iki kızıyla birlikte aracıyla seyir halinde olan ünlü sanatçı sinyal vermeyen bir sürücüyle "yol verme" meselesi yüzünden tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine gözü dönen maganda ünlü sanatçıya saldırdı. Altunsaray'ın menajeri Akın Gül yaşanların detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Evinin Önüne Kadar Takip Etti

Menajer Akın Gül'ün yaptığı açıklamaya göre olay 19 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 sularında meydana geldi. Sinyal vermeyen bir şahsın yarattığı tehlike sonrası başlayan tartışma şahsın Altunsaray’ın aracının önünü kesmesiyle tehlikeli bir boyut kazandı. Hakaret ve tehditler savuran saldırgan hızını alamayarak ünlü sanatçının aracını ikamet ettiği sitenin önüne kadar takip etti. Sitenin girişinde aracından inen saldırgan Altunsaray’ı zorla aşağıya indirmeye çalıştı.

Çocuklarının Gözü Önünde Yumrukladı

Aracın içinde sanatçının eşi ile 4,5 ve 8 yaşlarındaki iki küçük kızının gözyaşları içinde olduğu esnada saldırgan şahıs açık camdan içeriye yumruklar savurarak İsmail Altunsaray’ı darp etti. Dehşet anları Altunsaray'ın eşi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken görüntülerde kadının "Yapma, çocuklar var sakın!" diye çığlık attığı duyuldu. Çevredeki vatandaşların ve site güvenliğinin araya girmesiyle daha da büyümesinin önüne geçilen olayda saldırganın aracından bıçak olduğu tahmin edilen bir cisim alarak yeniden saldırmaya yeltendiği iddia edildi.

"Burnunda İki Adet Parçalı Kırık Tespit Edildi"

Uğradığı saldırı sonrası hastaneye kaldırılan İsmail Altunsaray'ın sağlık durumu hakkında da bilgi veren menajeri Akın Gül şu ifadeleri kullandı:"Saldırı esnasında aldığı darbeler nedeniyle burnunda iki adet parçalı kırık tespit edilen sanatçımız hastanede tedavi görmüş olup, eşi ve büyük bir korku ve travma yaşayan çocuklarının genel sağlık durumu iyidir. Saldırgan şahıs emniyet güçlerimiz tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır."

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