Hülya Koçyiğit'in Torunu Aslışah Alkoçlar’ın Kasları Göz Kamaştırdı!

Yeşilçam’ın unutulmaz aktrislerinden Hülya Koçyiğit’in küçük torunu Aslışah Alkoçlar sosyal medyadaki son paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

2021'de iş insanı Kaan Demirağ ile hayatını birleştiren ve evliliğinin ardından yaşamını Dubai'de sürdüren sosyetik güzel hem kusursuz fiziği hem duru güzelliğiyle sosyal medyanın yakın markajında yer alıyor. Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Alkoçlar bu kez sağlıklı yaşam rutininin meyvelerini sergileyerek adeta düşman çatlattı.

İki Çocuk Sonrası Göz Kamaştıran Form

Sosyal medyada düzenli olarak yaptığı ağır spor antrenmanlarını ve sağlıklı beslenme videolarını paylaşarak takipçilerine ilham veren Aslışah Alkoçlar son olarak belirgin karın kaslarını gözler önüne seren fit bir karesini yayınladı. Cem ve Ada isminde iki çocuk annesi olmasına rağmen yaptığı spor sayesinde formunu korumayı başaran Alkoçlar’ın bu görüntüsü kısa sürede platformda beğeni yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları ünlü ismin kusursuz fiziğine övgüler yağdırırken fotoğrafın altına en çok "Kim der ki iki çocuk annesi!" şeklinde hayranlık dolu yorumlar yapıldı.

Dubai'de Romantik Yıl Dönümü Kutlaması

Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Aslışah Alkoçlar'ın aile cephesinde de mutluluk rüzgarları esiyor. Kaan Demirağ ile gözlerden uzak ve huzurlu bir beraberlik sürdüren ünlü isim geçtiğimiz günlerde evliliklerinde 5. yılı geride bırakmanın heyecanını yaşadı. Sosyal medya hesabından eşiyle el ele çekilmiş romantik bir fotoğraf karesini paylaşarak aşkını bir kez daha haykıran Alkoçlar’a eşinden de jet hızıyla karşılık geldi. İş insanı Kaan Demirağ kendi profilinden paylaştığı aile karesine "Happy anniversary" (Mutlu yıl dönümleri) notunu düşerek eşine olan sevgisini dile getirdi. Dubai'de lüks ve izole bir yaşam süren çiftin mutlu tablosu takipçilerinden tam not aldı.