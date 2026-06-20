Nurgül Yeşilçay’lı "Ömür Usta" Dizisine 5 Yeni Oyuncu Birden!

Ay Yapım imzalı iddialı yeni dizi "Ömür Usta"nın kadrosu genişlemeye devam ederken temmuz ayında sete çıkacak projenin ekibine 5 yeni isim dahil oldu.

Nurgül Yeşilçay’lı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-06-2026 23:00

Yeni sezon öncesi televizyon ekranlarında dengeleri değiştirecek iddialı yapımların hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Bu yapımların başında gelen Nurgül Yeşilçay’ın başrolünde yer alacağı Ay Yapım imzalı “Ömür Usta” dizisinin oyuncu kadrosu netleşmeye başladı. Yönetmen koltuğunda usta isim Hilal Saral’ın oturacağı senaryosunuysa Çağla Kızılelma’nın kaleme aldığı dizi 20 Temmuz'da motor diyecek.

Brezilya Esintisinden Milli Piyango Mucizesine

Dünyaca ünlü Brezilya yapımı "Fina Estampa" dizisinden Türkiye'ye uyarlanan "Ömür Usta" sıra dışı hikayesiyle şimdiden merak uyandırıyor. Dizi eşi bir gün evden ekmek almak için çıkan ve bir daha asla geri dönmeyen Ömür’ün (Nurgül Yeşilçay) tek başına verdiği hayat mücadelesini odağına alıyor. Ömür'ün zorlu yaşamı günün birinde Milli Piyango’dan büyük ikramiyeyi kazanmasıyla tamamen değişecek. Yıldızlar geçidine sahne olması beklenen dizinin ana kadrosunda Gonca Vuslateri (Nevra), Bülent İnal (Tunç), Enes Koçak (Mete) gibi birbirinden güçlü isimler yer alıyor.

Hikayeye Yön Verecek Yeni Karakterler

Kulislerden sızan son bilgilere göre dizinin hikayesini şekillendirecek 5 yeni oyuncuyla daha el sıkışıldı. Ömür’ün büyük oğlu “Cüneyt” karakterine hayat vermek üzere genç oyuncu Asilhan Kurşun kadroya katılırken Cüneyt’in çalıştığı restorandaki iş arkadaşı “Dilara” rolünü Ceren Aslan üstlenecek. Ömür’ün kız kardeşi Gülsüm’ün (Gülçin Kültür) eşi “Şahin” karakterini Mert Carim canlandıracak. Bu çiftin kızları “Zeynep” olarak Melis Girşen ekranda boy gösterecek. Dizinin mahalle kültürünü yansıtacak en renkli rollerinden biri olan dolmuş şoförü “Safiye” karakteriyse Aydan Kaya'ya emanet edildi. Titizlikle yürütülen cast çalışmalarının ardından "Ömür Usta" yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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